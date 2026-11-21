Ein poetischer Welthit des französischen Dichters Saint-Exupéry wurde neu für die Bühne bearbeitet – mit Kompositionen von Grammy-Gewinner Georg O. Luksch, Rita Luksch und Amelie Persché.

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Für alle, die sich im Herzen ein Stück Kindheit bewahren konnten, kommt ein poetischer Welthit neu bearbeitet auf die Bühne. Das Stück basiert auf einer Erzählung des französischen Dichters Saint-Exupéry, erzählt als Parabel für Sinn und Erfüllung vom unvergleichlichen Wesen der Freundschaft und greift Gedanken auf, die im 21. Jahrhundert mit Blick auf Nachhaltigkeit und Achtung für die Welt, die uns umgibt, betrachtet werden können.

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Neubearbeitung von Rita Luksch

In ihrer Bühnenfassung arbeitet Rita Luksch die philosophischen, feinen Nuancen der Erzählung auf weiblich-lebendige Weise heraus. Gemeinsam mit Georg O. Luksch und der Sängerin sowie Bratschistin beziehungsweise Violistin Amelie Persché bildet sie ein Künstlertrio, das mit seinen gefühlvollen Interpretationen die Herzen des Publikums öffnet.

Georg O. Luksch, Rita Luksch und Amelie Persché © Hersteller

Musik und Schauspiel auf der Bühne

Für die musikalische Ebene sorgt Grammy-Preisträger Georg O. Luksch, dessen Kompositionen die Darbietung tragen und Traum und Wirklichkeit sowie Melodie mit Sphäre verbinden. Gleichzeitig stellt er als alter König ohne Untertanen auch sein schauspielerisches Talent unter Beweis. Amelie Persché wiederum bringt nicht nur ihre musikalischen und gesanglichen Interpretationen ein, sondern übernimmt als Fuchs auch eine kleine, aber gewichtige und ausdrucksstarke Rolle.

Die Premiere findet am Montag 21. Dezember 2026 um 19 Uhr in der TheaterArche, Münzwardeingassse 2a, 1060 Wien statt.