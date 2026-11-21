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Humorvolle Kult-Arzt-Serie: »Scrubs« Staffel 2 / Staffel 11

Kult-Duo. In der 11. Staffel bilden J.D. und Turk als erfahrenes Team den Nachwuchs aus – und bringen dabei gewohnt charmant wie gewohnt emotionale Verstrickungen und liebgewonnene alte Rivalitäten wieder aufs Tapet.

25.11.

SERIE

Weihnachtliche Kinderfilm: »Micky allein zu Haus«

. © Hersteller

Animation. Versehentlich an Weihnachten allein gelassen, verteidigen Micky und Pluto ihr Festessen gegen zwei pelzige Diebe, während ihre Freunde zur Eile ansetzen.