Highlights auf DISNEY+
Humorvolle Kult-Arzt-Serie: »Scrubs« Staffel 2 / Staffel 11
Kult-Duo. In der 11. Staffel bilden J.D. und Turk als erfahrenes Team den Nachwuchs aus – und bringen dabei gewohnt charmant wie gewohnt emotionale Verstrickungen und liebgewonnene alte Rivalitäten wieder aufs Tapet.
SERIE
Weihnachtliche Kinderfilm: »Micky allein zu Haus«
Animation. Versehentlich an Weihnachten allein gelassen, verteidigen Micky und Pluto ihr Festessen gegen zwei pelzige Diebe, während ihre Freunde zur Eile ansetzen.
FILM
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