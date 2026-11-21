Borg begrüßt Helden, die die Hilfsaktion unterstützt haben.

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Musik. Gastgeber Andy Borg präsentiert eine neue Ausgabe seiner Show, bereits zum sechsten Mal im Zeichen der "Herzenssache", der großen Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Der Sänger und SWR Moderator stellt aktuelle "Herzenssache"-Projekte vor und begrüßt kleine und große Held:innen, die die Hilfsaktion unterstützt haben. Dabei können die Zuschauer:innen sich tatkräftig mit Spenden beteiligen, um Kindern und Jugendlichen im Südwesten zu helfen. Unterstützung bekommt Andy Borg auch von einem prominent besetzten "Telefon-Panel".

SWR

20.15 UHR