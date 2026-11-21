Musikshow: Unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön"

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Stimmung. Unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" präsentiert Giovanni Zarrella eine emotionale Live-Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". An diesem besonderen Abend richtet sich das Scheinwerferlicht nicht nur auf große Bühnenstars, sondern ganz besonders auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie stille Helden des Alltags, die mit ihrem Einsatz Großes bewirken. Ihnen soll stellvertretend für alle Engagierten ein ganz besonderes Dankeschön gelten. Für den musikalischen Rahmen voller Emotionen und Überraschungen sorgt ein hochkarätiges Line-up: Schlagergrößen wie Howard Carpendale, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Maite Kelly, Matthias Reim und Anna-Carina Woitschack sind ebenso mit dabei wie PUR, Heinz Rudolf Kunze, Tim Bendzko, Peter Maffay und Johannes Oerding für die deutsche Popmusik. Für internationalen Glanz sorgt zudem Superstar Ronan Keating.

ZDF

20.15 UHR