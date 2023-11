Todesfall in Grazer Hallenbad

Ausgestorben geglaubte Wildkatzen tappten in Fotofalle "Die Bilder sind der beste Beweis dafür, dass naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die Förderung der Biodiversität und des Artenschutzes Hand in Hand gehen", so Antje Güttler, ÖBf-Betriebsleiterin Kärnten-Lungau.