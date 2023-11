× Spaziergänger rettete Frau aus Donau

Der Passant sah die Frau am Donnerstagmorgen in der Donau treiben.

Ein Spaziergänger entdeckte eine Frau, die in der Donau im Bereich des Marina Hafens in Traismauer trieb, am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr. Die Einsatzkräfte wurde umgehend alarmiert.

Auch Lkw-Fahrer kam zur Hilfe

Noch bevor diese vor Ort waren, zogen der Zeuge und ein Lkw-Fahrer, der die Szene beobachtet hatte, die Frau zusammen aus dem Wasser. Rettungskräfte übernahmen die unterkühlte Dame und begannen mit der Erstversorgung.

Die Frau musste mit dem Nothubschrauber ins Klinikum nach St. Pölten geflogen werden.