Der Widerstand der Rapid-Anhänger hat vorerst nichts bewirkt: Das Allianz Stadion in Hütteldorf bleibt Teil der österreichischen Bewerbung um die U21-Europameisterschaft 2029.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Obwohl sich die Vereinsmitglieder mehrheitlich gegen eine Austragung des Nachwuchsturniers in der eigenen Heimstätte ausgesprochen haben, kann der SK Rapid seine Zusage nicht zurückziehen. Ausschlaggebend dafür sind rechtliche Verpflichtungen.

Bei der jüngsten Hauptversammlung hatten die Mitglieder einen entsprechenden Antrag mit deutlicher Mehrheit angenommen. Das Präsidium sollte die Geschäftsführung damit beauftragen, alle vertraglich und rechtlich möglichen Schritte für einen Ausstieg aus der EM-Bewerbung zu setzen. Auch die Fans hatten ihren Unmut zuvor mit Transparenten und Protestaktionen deutlich gemacht.

Die Vereinsführung ließ die Angelegenheit anschließend von externen Juristen prüfen. Das Ergebnis fällt allerdings eindeutig aus: Ein Rückzug ohne Verletzung bestehender Vereinbarungen sei nicht möglich. Rapid würde damit vertragsbrüchig werden und müsste zudem mit finanziellen Nachteilen rechnen.

Hohe Einnahmen als wirtschaftlicher Anreiz

Neben den rechtlichen Verpflichtungen sprechen aus Sicht des Vereins auch wirtschaftliche Argumente für das Turnier. Bei einer erfolgreichen Bewerbung könnten durch Stadionvermietung und Gastronomie zusätzliche Einnahmen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich erzielt werden. Geschäftsführerin Bauer hatte bei der Hauptversammlung sogar einen möglichen Gewinn von bis zu 720.000 Euro in Aussicht gestellt.

Das Allianz Stadion, das bei internationalen UEFA-Bewerben offiziell Weststadion heißt, ist als zentrale Spielstätte vorgesehen. Geplant sind dort vier bis fünf Begegnungen, darunter möglicherweise auch das Endspiel.

Die Vereinsführung kündigte gleichzeitig an, die Bedenken der Anhänger ernst zu nehmen. Insbesondere der Block West soll während der Veranstaltung umfassend abgesichert werden.

Ob Österreich den Zuschlag für die U21-EM 2029 erhält, entscheidet sich am 7. Dezember. Bis dahin bleibt das Rapid-Stadion jedenfalls Bestandteil der ÖFB-Bewerbung – gegen den erklärten Willen der Mehrheit der abstimmenden Vereinsmitglieder.