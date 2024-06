Halbnackt auf der Flucht - Ehefrau im Garten erschossen

Viele Gerüchte gehen nach dem Tod zweier Eheleute in St. Stefan ob Leoben um, die Montagnachmittag nach Schüssen gefunden wurden. Das Vorzeige-Paar hatte sich dort im Haus des Vaters des Ehemannes getroffen. Und dann ist etwas furchtbar eskaliert.

Stmk. Abgespielt hat sich das furchtbare Drama Montagnachmittag um 16.30 Uhr: Da kam laut Zeugen die 45-jährige Ehefrau, die sich auf ihrem Facebookprofil in Gucci- und Luis-Vuitton-Kleidern und in Eintracht mit ihrem ebenfalls feinsten Zwirn tragenden Ehemann (52) zeigte, nur spärlich bekleidet aus dem Haus gelaufen - schreiend und offenbar auf der Flucht vor ihrem tobenden Mann, der sie daraufhin erschoss.

Auch die Frau hatte eine Waffe mit. Beide Pistolen waren registriert, doch nur aus seiner wurde offenbar gefeuert. Möglicherweise wollte sie sich zu ihrem Auto retten. In der Zufahrt standen zwei Mazda X3, einer weiß, einer grau. Sie waren getrennt angereist. Zum Haus, in dem er aufgewachsen war, der Besitzer des Hauses, der Vater des Ehemanns, war zu dem Zeitpunkt (noch) auf Urlaub, den er aufgrund der Ereignisse auf dem Grundstück in Vorlobming wohl sofort abgebrochen hat.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Bub (14) nach Firmung jetzt Vollwaise

Gesichert ist aufgrund von Zeugenaussagen, dass die Steirerin kurz vor den Schüssen in Todesangst vor ihrem Ehemann geflohen war. Ein unmittelbarer Nachbar musste mitansehen, wie sie fast nackt aus dem Haus mit dem lila Anstrich über das Grundstück rannte. Der Mann holte sie aber ein und stellte sie – mehrere Schüsse trafen die 45-Jährige aus nächster Nähe in den Oberkörper. Sie dürfte sofort tot gewesen sein. Dann schoss sich der Gatte vor den Augen des entsetzten Nachbarn in den Kopf.

Was die Hintergründe des Mordes mit anschließendem Suizid angeht, hält sich das Landeskriminalamt äußerst bedeckt - Gerüchte über ein mögliches 50 Shades of grey-Setting angeht, die vor Ort aufgetaucht sind, werden sogar dementiert. Besonders bedauernswert ist der 14-jährige Sohn des Paares, der im April sein Firmung hatte, und der jetzt mit einem Schlag zum Vollwaisen wurde.