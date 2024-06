Schießerei in Garten: Tote sind Ehepaar

Ein 52-Jähriger soll zunächst seine Frau (45) und anschließend sich selbst getötet haben.

Wie berichtet, wurde am Montag eine Frau und ein Mann nach Schüssen tot bei einem Haus in St. Stefan ob Leoben in der Obersteiermark gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei den Toten um ein Ehepaar aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die Ermittler gehen derzeit von Mord und Selbstmord aus.

Der Mann (52) steht im Verdacht seine Frau (45) mit einer registrierten Faustfeuerwaffe getötet zu haben. Unmittelbar danach erschoss er sich selbst. Das Motiv der Tat ist derzeit unklar.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Frau floh vor ihrem Mann

Das Ehepaar ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Gewalt in der Familie war bis zum Zeitpunkt der Tathandlung nicht dokumentiert. Zeugenbefragungen zufolge dürfte die Frau vor ihrem Mann aus dem unbewohnten Haus in Vorlobming geflohen sein. Bei diesem Haus handelt es sich um das Elternhaus des toten Verdächtigen. Der Täter verfolgte die Frau mit zwei Schusswaffen. Danach kam es zum Mord bzw. Selbstmord. Beide Schusswaffen wurden am Tatort sichergestellt.