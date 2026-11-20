Der FC Bayern München ist bei der Rückkehr von Coach Vincent Kompany auf die Trainerbank nicht über ein Heim-Remis hinausgekommen.

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Im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln musste sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit ÖFB-Star Konrad Laimer in der Startelf am Freitagabend mit einem 1:1 zufriedengeben. Die Bayern verloren zudem den englischen Stürmerstar Harry Kane, der mit einer Beinverletzung früh ausgetauscht werden musste. Auch Michael Olise erlitt eine Blessur.

© APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

Vier Wochen nach seinem Zusammenbruch wegen einer Hirnhautreizung nahm Kompany wieder auf der Bank Platz. Dabei sah der Belgier nur wenig Erbauliches. Die Kölner Gäste gingen nach einem sauber exekutierten Gegenstoß durch Mikey Moore (12.) in Front. Kurz darauf musste Kane nach einem harten Einsteigen durch den Kölner Joel Schmied vom Feld (20.).

Zwar gelang Nathaniel Brown per Distanzschuss der Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel (37.). Allerdings blieb Olise in der Kabine, der französische Offensivstar war nach einem Foul sichtbar angeschlagen.