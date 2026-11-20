Tabellennachbarschaftsduell in Innsbruck: Die WSG Tirol empfängt am Samstag Austria Lustenau und jagt den ersten Heimsieg der Saison. Die Vorarlberger reisen nach einem späten Befreiungsschlag an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die WSG Tirol empfängt am Samstag (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker) am Innsbrucker Tivoli im Tabellennachbarschaftsduell der ADMIRAL Bundesliga Austria Lustenau. Während die Tiroler als Siebenter in die Partie gehen, lauern die Vorarlberger als Achter nur zwei Punkte dahinter. Für die Gastgeber geht es darum, nach drei sieglosen Ligaspielen endlich erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum voll anzuschreiben.

Philipp Semlic warnt vor Lustenau-Gefahr

Obwohl der erste Saisonerfolg im eigenen Stadion noch auf sich warten lässt, bleibt WSG-Trainer Philipp Semlic gelassen: "Klar würden wir gerne am Samstag einen Heimsieg einfahren, dass wir zu Hause noch nicht gewonnen haben, ist aber nicht so das große Thema bei uns. Wichtig ist es, konstant zu punkten und das müssen wir in den vier Spielen in diesem Jahr weitermachen." Das erste Saisonduell Ende August in Lustenau entschieden die Tiroler noch klar mit 4:0 für sich. Genau darin sieht der längstdienende Coach der Liga aber ein Risiko: "Das birgt die Gefahr, dass wir uns zu sicher sind."

Frederiksen trifft mit WSG auf Ex-Klub

Auf seinen Torriecher kommt es am Samstag besonders an: WSG-Angreifer Nikolai Baden Frederiksen – hier im Archivbild – hält bereits bei neun Pflichtspieltreffern und trifft am Innsbrucker Tivoli auf seinen Ex-Klub Austria Lustenau. © GEPA pictures

Um gegen die Vorarlberger bestehen zu können, fordert Semlic von seiner Mannschaft einen sehr aggressiven, zweikampfstarken und kompakten Auftritt gegen den Ball sowie ein sauberes Spiel nach vorne. Für die nötigen Treffer soll im Duell mit seinem Ex-Klub vor allem Nikolai Baden Frederiksen sorgen, der in den bisherigen 15 Pflichtspielen bereits neunmal einnetzte.

Austria Lustenau mit Rückenwind nach Innsbruck

Aufseiten der Lustenauer ruhen die offensiven Hoffnungen auf Toptorschütze Dominik Weixelbraun, auch wenn der Angreifer in den jüngsten vier Ligaauftritten leer ausging. Dennoch reisen die Vorarlberger mit viel Selbstvertrauen nach Tirol, nachdem vor der Länderspielpause beim Last-Minute-2:1 gegen den GAK ein wichtiger Befreiungsschlag nach vier Partien ohne Punkte gelang. Lustenau-Coach Markus Mader spürt den Aufschwung im Kader und will die Fehler aus dem Hinspiel unbedingt vermeiden: "Das darf uns nicht wieder passieren, wir hoffen, dass wir ein besseres Ergebnis herbringen."