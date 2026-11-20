Der SK Sturm Graz steht am Sonntag beim SCR Altach unter Zugzwang. Nach vier sieglosen Pflichtspielen kehrt Trainer Fabio Ingolitsch ausgerechnet an seine alte Wirkungsstätte zurück.

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Der SK Sturm Graz gastiert am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky Sport Austria 1 & OE24-Liveticker) in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Stadion Schnabelholz beim SCR Altach. Für die Steirer geht es als Tabellenfünfter mit 19 Punkten darum, nach der Länderspielpause endlich wieder in die Spur zu finden. Die Gastgeber aus Vorarlberg liegen derzeit mit zehn Zählern auf Rang zehn.

Besonderes Wiedersehen für Fabio Ingolitsch in Altach

Für Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch wird das Gastspiel im Ländle zu einer ganz besonderen Angelegenheit, denn der Coach trifft auf seinen Ex-Klub. Sportlich wartet allerdings eine knifflige Aufgabe auf die Grazer, die zuletzt vier Pflichtspiele in Serie ohne Sieg blieben und dabei zehn Gegentore kassierten. Unmittelbar vor der Pause setzte es im Schlager gegen Red Bull Salzburg eine bittere 3:4-Heimniederlage.

Altach baut auf Heimstärke im Stadion Schnabelholz

Auf die Unterstützung der mitgereisten Anhänger – hier im Archivbild im Grazer Fansektor – kann Sturm Graz auch im Ländle zählen, wenn Trainer Fabio Ingolitsch mit seiner Elf zu seinem Ex-Klub nach Altach zurückkehrt. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Während in der Grazer Defensive zuletzt die Ordnung fehlte, ruhen die Hoffnungen im Angriff auf Oumar Diakité, der in den vergangenen zwei Pflichtspielen vier Treffer erzielte. Der SCR Altach präsentiert sich vor eigenem Publikum traditionell bissig und traf in den letzten drei Heimspielen gegen den WAC, die Wiener Austria und Ried insgesamt sechsmal. Das erste Saisonduell entschied Sturm Mitte August in Graz durch ein spätes Kopfballtor von Seedy Jatta knapp mit 1:0 für sich.

Personallage bei Altach und Sturm Graz entspannt

Personell können beide Trainer im Vorfeld der Partie nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bei den Steirern sind nach der Länderspielpause keine neuen Verletzungen bekannt und auch alle Nationalspieler kehrten fit zurück. Aufseiten der Vorarlberger sind lediglich die Einsätze von Vesel Demaku und Marko Raguž noch offen.