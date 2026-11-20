Dramatischer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Niederösterreich: Eine 87-jährige Pensionistin querte gerade den Schutzweg, als sie von einem Pkw niedergefahren wurde.

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Es sind Schrecksekunden, die wohl niemand erleben möchte: Gegen 09.25 Uhr war ein 83-jähriger Autofahrer aus Wien am Freitag auf der Enzersdorferstraße in Fahrtrichtung Mödling unterwegs. Im Bereich eines Schutzweges kam es dann zum folgenschweren Zusammenstoß.

Pensionistin offenbar übersehen

Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte der 83-jährige Lenker die 87-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling auf dem Zebrastreifen schlichtweg übersehen haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Seniorin zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Notarzt im Einsatz

Rettungskräfte und ein Notarzt eilten sofort zur Unfallstelle. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort musste die 87-Jährige mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert werden.