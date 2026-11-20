34 Meter hoch, 18,4 Tonnen schwer, zwölf Kilo Gold: Ein Betrieb aus Niederösterreich hat den Kronleuchter für die Große Moschee in Mekka gebaut.

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Lights of Vienna hat ein Mega-Projekt abgeschlossen: Nach rund zehn Jahren Entwicklung und Planung hängt der 34,1 Meter hohe Kronleuchter im bedeutendsten Gebäude des Islam. Der Auftrag ist 18 Millionen Euro schwer. Zwei vergoldete Ringe mit bis zu 17,8 Metern Durchmesser tragen 96.120 LED-Lichtpunkte, die mehr als 4,75 Millionen Lumen erzeugen.

Der Luster läuft rund um die Uhr, bei bis zu 50 Grad. Entwickelt, gebaut und getestet wurde alles in Guntramsdorf von einem 33-köpfigen Team. Managing Partner Alexander Oborny sagt, das zeigt, was österreichische Spezialfertigung leisten kann.

Jumbo-Fracht nach Jeddah

Der Transport war ein Kraftakt: In neun Teillieferungen ging der Luster per Luftfracht nach Saudi-Arabien, Teile brachte eine eigens gecharterte Boeing 747 von Linz nach Jeddah. Insgesamt waren 38 Kisten mit 48 Tonnen nötig. Vor Ort montierten Fachkräfte der Firma mit einem lokalen Partner die Ringsegmente über mehrere Monate.

Goldene Doppelringleuchte mit einem Durchmesser von bis zu 17,8 Metern in der Shamiya Erweiterung © Lights of Vienna

Schon von 2011 bis 2016 lieferte Lights of Vienna für die Erweiterung Shamiya mehr als 4.450 Leuchten und Luster, 2025 kamen 550 Leuchten fürs Mataf-Projekt dazu. Der bisher größte Kronleuchter war zehn Meter hoch, der neue ist mehr als dreimal so groß.

Das 18 Mio. EUR-Projekt zählt zu den technisch anspruchsvollsten Arbeiten der Firmengeschichte. Nach etwa zehn Jahren Entwicklungs- und Planungszeit wurde die monumentale Lichtinstallation nun fertiggestellt und installiert.