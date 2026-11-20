In Steyr plant die GWG 27 neue Wohnungen nahe dem Krankenhaus. Das Projekt könnte der erste mehrgeschoßige Holzwohnbau der Stadt werden. Baubeginn ist frühestens 2028.

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Steyr. In der Nähe des Steyrer Krankenhauses soll in den kommenden Jahren zusätzlicher Wohnraum entstehen. Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft GWG plant an der Steinfeldstraße ein Gebäude mit 27 Wohnungen. Der städtische Gestaltungsbeirat hat das Vorhaben am 16. November positiv beurteilt und damit einen wichtigen Schritt für die weitere Planung ermöglicht.

Erster mehrgeschoßiger Holzwohnbau möglich

Das Projekt wurde gemeinsam mit Poppe*Prehal Architekten entwickelt. Vorgesehen ist ein viergeschoßiges Wohngebäude mit großzügigen Loggien. Besonders interessant ist die geplante Bauweise: Die GWG strebt einen Holzwohnbau an. Sollte dieser umgesetzt werden, wäre es das erste mehrgeschoßige Wohngebäude aus Holz in Steyr.

Ob die Holzbauweise tatsächlich verwirklicht werden kann, ist allerdings noch offen. Die endgültige Ausgestaltung hängt unter anderem von der oberösterreichischen Wohnbauförderung ab.

Gemeinschaftliche Grünflächen vorgesehen

Besonders positiv bewertet der Gestaltungsbeirat die geplanten Außenbereiche. Anstelle einzelner Privatgärten sollen großzügige Gemeinschaftsflächen entstehen, die allen Bewohnern zur Verfügung stehen. Vorgesehen sind ein Schattengarten, ein Spiel- und Familiengarten sowie eine eigene Ruhezone. Damit soll neben den Wohnungen auch ein attraktives Wohnumfeld geschaffen werden.

Mit dem Bauvorhaben will die städtische GWG das Angebot an leistbaren und hochwertigen Wohnungen erweitern. Bis zur Umsetzung ist allerdings noch Geduld erforderlich. Ein Baubeginn an der Steinfeldstraße ist frühestens im Jahr 2028 vorgesehen.