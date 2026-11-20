Die Lenkerin konnte sich selbst befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Sie fuhr 40 Meter durch das Wasser.

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Kirchdorf. Ein Überholmanöver hat am Donnerstagabend in Rohr im Kremstal zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall geführt. Eine Autofahrerin kam auf der Voralpenstraße (B122) von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Wagen in einem Teich. Die Frau hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Fahrzeug fuhr 40 Meter durch Wasser

Nach Angaben der Feuerwehr fuhr das Auto zunächst rund 80 Meter über eine Wiese, bevor es in den Teich geriet. Dort legte der Wagen weitere 40 Meter zurück und blieb schließlich am gegenüberliegenden Ufer auf einer Böschung stehen. Die Lenkerin konnte das beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich niemand mehr im Auto.

Die Feuerwehren Kremsmünster und Rohr im Kremstal sicherten die Unfallstelle und unterstützten ein Abschleppunternehmen bei der Bergung. Anschließend reinigten sie die Fahrbahn und den betroffenen Uferbereich. Während des Einsatzes war die B122 nur eingeschränkt passierbar. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfiel, blieb zunächst unklar.