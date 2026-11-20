Fast die Hälfte der oberösterreichischen Betriebe beschäftigt keine Menschen über 60 Jahre. Arbeiterkammer und Pensionistenverband fordern bessere Jobchancen statt eines höheren Pensionsalters.

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OÖ. Während in Österreich über ein längeres Arbeitsleben diskutiert wird, zeigt sich in Oberösterreich ein anderes Bild: Fast die Hälfte aller Betriebe mit mindestens fünf Beschäftigten hat keine Mitarbeiter über 60 Jahre. Darauf macht die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) aufmerksam. Sie fordert Maßnahmen, damit ältere Menschen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten und tatsächlich bis zur Pension arbeiten können.

Arbeiterkammer fordert Anreize für Betriebe

Besonders auffällig ist die Situation in kleineren Unternehmen. Größere Betriebe beschäftigen zwar häufiger ältere Arbeitnehmer, doch selbst bei Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten hat beinahe jeder fünfte Betrieb niemanden über 60 Jahre angestellt. Angesichts der alternden Bevölkerung sieht die Arbeiterkammer dringenden Handlungsbedarf. Gemeinsam mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordert sie deshalb die Einführung eines Bonus-Malus-Systems. Damit sollen Unternehmen gezielt dazu bewegt werden, ältere Arbeitnehmer länger zu beschäftigen.

Die AK verweist auf internationale Beispiele. In Japan müssen Unternehmen ältere Beschäftigte bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiterbeschäftigen. Frankreich verpflichtet Firmen zur Erstellung entsprechender Aktionspläne. In den USA hängt die Höhe bestimmter Beiträge zur Arbeitslosenversicherung davon ab, welche Kosten Unternehmen durch Kündigungen verursachen.

Eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters lehnen AK und ÖGB hingegen ab. Viele ältere Menschen hätten bereits jetzt Schwierigkeiten, bis zur Pension einen Arbeitsplatz zu behalten. Eine längere gesetzliche Erwerbsdauer würde dieses Problem aus Sicht der Arbeitnehmervertretungen nicht lösen.

Pensionistenverband kritisiert Widerspruch

Unterstützung kommt vom Pensionistenverband Österreichs (PVÖ). Präsidentin Birgit Gerstorfer kritisiert die widersprüchliche Haltung in der politischen Diskussion. Einerseits werde gefordert, dass Menschen länger arbeiten sollen. Andererseits würden ältere Beschäftigte aus Unternehmen gedrängt. Eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters würde nach Ansicht des Pensionistenverbandes keine zusätzlichen Arbeitsplätze schaffen. Vielmehr müssten die Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Arbeitnehmer verbessert werden.

Die Diskussion gewinnt angesichts des Fachkräftemangels und der angespannten Finanzierung des Pensionssystems zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Unternehmen stärker in die Verantwortung genommen werden können.

Für viele Menschen über 60 Jahre geht es dabei um ihre berufliche Zukunft. Entscheidend ist nicht allein, wann sie gesetzlich in Pension gehen dürfen, sondern auch, ob sie bis dahin überhaupt eine Beschäftigung finden oder ihren bisherigen Arbeitsplatz behalten können. Genau hier sehen die Arbeitnehmervertretungen den größten Handlungsbedarf für die kommenden Jahre.