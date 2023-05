"Beschlossene Sache": Messi soll zu diesem Verein wechseln

Seit vergangener Woche ist klar, dass Lionel Messi Paris Saint-Germain im Sommer verlassen wird. Nun soll auch der neue Club des argentinischen Weltmeisters feststehen: Al-Hilal aus Saudi-Arabien.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtet, soll Messi dem Ruf des Geldes folgen und genauso wie sein Erzrivale Cristiano Ronaldo in die Wüste gehen. Der 35-Jährige soll bei Al-Hilal unfassbare 300 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Die Agentur beruft sich dabei auf einen Insider aus Saudi-Arabien, der den Deal als „beschlossene Sache“ bezeichnete.

No changes on Leo Messi situation. The decision will be made at the end of the season. ???????? #Messi



Al Hilal bid, on the table since April while Barça keep insisting to find a way with Financial Fair Play. https://t.co/FdifxWqwX4