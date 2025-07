Olympia-Siegerin Vadlau musste notoperiert werden

Auf Instagram gab Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau (31) ein Update zu ihrer Not-OP.

Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau (31) musste nach OP-Komplikationen notoperiert werden. Die Kärntnerin meldete sich via Instagram aus dem Krankenhaus: Es gehe ihr besser.

"Ich melde mich aus dem Krankenhaus. Ich habe gestern notoperiert werden müssen", beginnt Vadlau ihr Video. "Ich habe vor einigen Tagen eine Operation gehabt, bei der eigentlich alles gut gegangen ist, aber gestern ist es zu Komplikationen gekommen und ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber soweit alles gut", erzählt die 31-Jährige aus dem Krankenbett. Sie kündigt an: "Ich werde in den nächsten Tagen genauer dazu melden, was da passiert ist und euch auf dem Laufenden halten."

Olympiasiegerin mit berührender Botschaft an ihre Follower

Dann hat die Kärntnerin noch eine emotionale Botschaft an ihre Fans: "Aber eines möchte ich euch mitgeben", beginnt Vadlau und führt aus: "Das Leben kann so schnell vorbei sein, von jetzt auf gleich. Und seid einfach dankbar dafür, dass ihr gesund seid, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt. Auch dankbar dafür, ich weiß, dass es heiß ist, aber seid einfach glücklich darüber, dass ihr in der Sonne sein könnt und nicht im Krankenhaus liegt, umarmt eure Freunde, eure Familie. Es kann super schnell vorbei sein."

Lara Vadlau gewann mit Lukas Mähr bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris in der 470er-Mixed-Klasse die Goldmedaille.