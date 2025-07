Bayern geben Musiala-Update: "Ein echter Schock"

Bayerns Offensivstar Jamal Musiala hat sich am Samstag in Atlanta beim 0:2 des deutschen Meisters im Viertelfinale der Club-WM gegen Paris Saint-Germain einen Bruch des linken Wadenbeins und eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

Die nötige Operation wird nach der für Sonntag angekündigten Bayern-Heimkehr in Deutschland durchgeführt. Die Blessur des 22-Jährigen war das Hauptthema des Viertelfinaltages, an dem zudem Dortmund gegen Real Madrid mit 2:3 ausgeschieden war.

"Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern", sagte Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung. "Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist, und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat. Wir werden ihn intensiv begleiten und an seiner Seite sein." Eine Ausfalldauer ist schwer zu prognostizieren. Musiala wird aber nicht nur den Münchnern fehlen, sondern auch dem Nationalteam in der WM-Quali. Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Die Verletzung ist für uns alle ein großer Schock."

Musialas Verletzung passierte kurz vor der Halbzeit durch einen Zusammenstoß mit Gianluigi Donnarumma. Auf den PSG-Goalie waren einige Bayern-Akteure danach gar nicht gut zu sprechen, war der 1,96 m große Nationaltormann doch mit voller Wucht in den Zweikampf gegangen. "Da nimmt man die Verletzung in Kauf", meinte Manuel Neuer über seinen Torwartkollegen. Er habe Donnarumma zudem auffordern müssen, zum später mit der Trage abtransportierten Musiala zu gehen.

Musiala gab bei Club-WM Comeback

Auch Eberl war außer sich: "Wenn ich mit 100 Kilo und einem Sprint auf den Unterschenkel springe, ist die Gefahr groß, dass was passiert." Absicht sei es nicht gewesen. Donnarumma meldete sich via Instagram: "Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei dir @jamalmusiala10." Eberl berichtete, dass Musiala "extrem traurig, extrem geknickt" sei. Die Club-WM-Spiele waren seine ersten nach einer mehr als zweimonatigen Verletzungspause wegen eines Oberschenkel-Muskelbündelrisses. Am Samstag stand er erstmals seit drei Monaten in der Startelf.