3:2 - Real ballert sich mit Mbappe-Zauberto ins WM-Halbfinale

Real Madrid hat mit einem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund den Aufstieg ins Halbfinale bei der Klub-WM geschafft. Das Highlight des Spiels war ein Zaubertor von Superstar Kylian Mbappe.

Real setzte sich gegen Borussia Dortmund 3:2 (2:0) durch. PSG und die Madrilenen treffen am Mittwoch in East Rutherford aufeinander. Das zweite Halbfinale bestreiten am Dienstag ebendort Fluminense und Chelsea.

Real (ohne den verletzten David Alaba) bestimmte in der CL-Finalneuauflage des Vorjahres in East Rutherford über weite Strecken das Geschehen. Bereits in der zehnten Minute verwertete Gonzalo Garcia eine Flanke aus kurzer Distanz zum 1:0. Für den 21-Jährigen war es der bereits vierte Turniertreffer. Zehn Minuten später erhöhte der ebenfalls von der BVB-Hintermannschaft vernachlässigte Abwehrspieler Fran Garcia auf 2:0. Daraufhin überließen die Spanier den Deutschen mit Marcel Sabitzer, die allerdings wenig Durchschlagskraft entwickelten.

© Getty

Dortmund kam mit mehr Schwung aus der Kabine, zwingende Möglichkeiten entstanden daraus bis zur turbulenten Nachspielzeit aber nicht. In der Schlussphase ging es durch Tore von Maximilian Beier (93.) und Serhou Guirassy (98./Elfmeter) bzw. Kylian Mbappé (94.) noch einmal sehr turbulent zu. Beinahe wäre den Dortmundern auch noch der Ausgleich gelungen, aber Sabitzer scheiterte in den Schlusssekunden an Real-Schlussmann Thibaut Courtois.