Nur rund 450 klassische Wirtshäuser gibt es laut einer Expertenschätzung in Oberösterreich. Eine Studie zeigt, wie steigende Personalkosten die Betriebe belasten und was Gemeinden bei Schließungen verlieren.

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Wenn das letzte Dorfwirtshaus zusperrt, verlieren Stammtische ihren Treffpunkt, Vereine ihren Versammlungsort und Familien einen vertrauten Platz für Feiern. Eine neue Studie von Ökonom Friedrich Schneider, an der Thomas Mayr-Stockinger und Günter W. Hager mitwirkten, untersucht, welche Folgen der Strukturwandel in der Gastronomie für Oberösterreich hat.

Rund 450 klassische Wirtshäuser

Von rund 6.000 Gastronomiebetrieben in Oberösterreich sind etwa 450 klassische Wirtshäuser. Das entspricht rund 7,5 Prozent und beruht auf einer Expertenschätzung von Mayr-Stockinger. Die vorhandenen Statistiken erfassen klassische Wirtshäuser und ihre Funktion als Treffpunkt nur unzureichend. Daher kann die Gesamtzahl der Gastronomiebetriebe stabil bleiben, während traditionelle Wirtshäuser aus den Ortskernen verschwinden.

"Die bloße Zahl gastronomischer Standorte genügt nicht, um den Verlust regionaler Wirtshausfunktionen zu beurteilen", erklärt Schneider. Gerade im ländlichen Raum kommen laut Studie geringe Gästefrequenz, Fachkräftemangel, hoher Personalbedarf und fehlende Nachfolge zusammen.

Das Bier wird teurer, die Marge sinkt

In der betrieblichen Auswertung stieg der Anteil der Personalkosten am Umsatz von 39,83 Prozent im Jahr 2016 auf 42,93 Prozent im Jahr 2026. Gleichzeitig sank der Anteil des operativen Ergebnisses von 16,06 auf 14,65 Prozent. An der Projektgruppe nahmen insgesamt 16 Gastronomiebetriebe teil. Die Zahl der Betriebe kann je nach Auswertung abweichen.

Eine Modellrechnung zeigt, wie sich das beim Bier auswirkt. Der Bruttopreis für einen halben Liter stieg im betrachteten Vergleich von 3,73 auf 5,27 Euro. Pro modelliertem Verkauf blieb in Euro mehr als operatives Ergebnis übrig, sein Anteil am Nettopreis ging jedoch zurück. Aus diesem Ergebnis sind je nach Abgrenzung noch Pacht, Zinsen, Abschreibungen oder Unternehmerlohn zu decken.

"Die Zahlen verdeutlichen, dass nominelle Preissteigerungen nicht automatisch die wirtschaftliche Zukunft eines Wirtshauses sichern", betont Hager.

Neue Wege für Betrieb und Nachfolge

Die Studie empfiehlt, klassische Wirtshäuser systematisch zu erfassen und Betriebe steuerlich sowie bürokratisch zu entlasten. Für historische Gebäude schlägt sie praktikable Lösungen vor, die dasselbe Sicherheitsniveau gewährleisten. Fehlt die familiäre Nachfolge, kommen etwa Bürgergenossenschaften, von Gemeinden begleitete Eigentumsmodelle oder professionelle Pächter infrage.

Angestrebt wird zudem die Anerkennung der "Oberösterreichischen Wirtshauskultur mit Stammtisch" als immaterielles Kulturerbe. "Nur wenn sich der tägliche Betrieb wieder rechnet, können wir Tradition weitergeben und junge Menschen für die Übernahme begeistern", unterstreicht Mayr-Stockinger.