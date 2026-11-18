In den Beteiligungsunternehmen haben 121.000 Menschen einen Arbeitsplatz.

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Robert Ottel, CEO der Rosenbauer International AG, Rudolf Schütz, Chairman und Mehrheitseigentümer der electrify GmbH, Thomas Krahofer, Geschäftsführer der efko-Gruppe, Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG, RLB OÖ-Beteiligungsvorstand Gerald Aichhorn © Raiffeisenbank OÖ

Die Raiffeisenlandesbank OÖ blickt auf fünf Jahrzehnte als langfristiger Eigentümer, Mitunternehmer und Partner der Wirtschaft zurück. Den Grundstein dafür legte sie exakt vor 50 Jahren am 17. November 1976 mit dem Erwerb von 51 Prozent am Obst- und Gemüseverarbeiter efko. Aus diesem ersten Engagement entstand ein breit gefächertes Portfolio mit mehr als 350 Beteiligungen.

Anlässlich des Jubiläums kamen am 17. November rund 500 Gäste und Vertreter zahlreicher Beteiligungsunternehmen im RaiffeisenForum der RLB OÖ zusammen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und gemeinsam nach vorne zu blicken.

Von voestalpine bis Rosenbauer

"Unsere Haltung war und ist langfristig: Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Gerade in Zeiten großer Veränderungen braucht ein starker Wirtschaftsstandort Eigentümer, die Verantwortung übernehmen und Perspektiven schaffen", sagte Reinhard Schwendtbauer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) betonte die starke Verwurzelung: "Ein derart starkes Beteiligungsmanagement einer Bank erlebe ich in keinem anderen Bundesland. Dass unser Land wirtschaftlich so stark aufgestellt ist, hängt eng mit den Beteiligungen von Raiffeisen und der dort gelebten Verantwortung zusammen. Österreich ist das Land der Hidden Champions – und überall dort, wo unsere Betriebe erfolgreich sind, steckt Raiffeisen drinnen."

Unter den Direktbeteiligungen befinden sich international tätige Unternehmen und Konzerne wie die voestalpine AG, AMAG Austria Metall AG, Energie AG Oberösterreich, Salinen Austria AG, VIVATIS Holding AG oder Rosenbauer AG.