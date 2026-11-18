Ein historischer Umbruch steht an: Laut einer US-Studie könnte der Islam schon 2035 das Christentum als die größte Religion der Welt überholen. Bis dahin soll es weltweit 2,57 Milliarden Muslime geben. Das Christentum würde bei 2,52 Milliarden liegen.

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Bei den Weltreligionen steht eine große Wende bevor. Der Islam soll das Christentum 2035 als die größte Religion der Welt ablösen, so eine Langzeitstudie des renommierten amerikanischen "Pew Research Center". Der Abstand würde laut der Studie in den kommenden Jahren weiter anwachsen. Bis 2070 soll es dann 3,64 Milliarden Muslime weltweit geben und knapp drei Milliarden Christen.

Vor allem durch die Demografie ist die Änderung zu erklären. Besonders in der Subsahara-Afrika wächst die Bevölkerung rasant an. In dieser Region sind der Islam und das Christentum sehr weit verbreitet. Zusätzlich liegt die Geburtenrate bei muslimischen Frauen höher. Im Schnitt bekommen sie 3,1 Kinder, Nichtmusliminnen dagegen nur zwei. Zudem ist auch das Durchschnittsalter der Muslime deutlich niedriger, wodurch das Wachstum weiter beschleunigt wird.

Bis 2070: Mehrheit ohne Religion in der USA

Auch verändert sich die Demografie in Europa. Laut den Forschern sollen in den kommenden Jahrzehnten rund 27 Millionen Muslime nach Europa einwandern. Der Bevölkerungsanteil könnte demnach bis 2070 in Frankreich auf 20 Prozent, in Schweden auf 19 Prozent und in der Schweiz auf gut zwölf Prozent steigen.

Ebenfalls wenden sich in Europa die Menschen immer mehr vom Christentum ab. Bis 2070 könnte diese von rund 500 Millionen auf 324 Millionen fallen. Damit würde jeder dritte Europäer konfessionslos sein. Der Trend trifft selbst die traditionell religiösen USA. 2070 könnte es keine christliche Bevölkerungsmehrheit mehr geben. In den USA würden dann 41 Prozent der Menschen keine Religionszugehörigkeit haben.

Judentum legt zu, Buddhismus verliert Anhänger

Neben dem Islam und Christentum legt auch das Judentum zu. Dagegen verliert der Buddhismus immer mehr Anhänger. Viele junge Menschen wenden sich in Japan, Südkorea und China vom Glauben ihrer Eltern ab.

Die Forscher betonen jedoch, dass es sich hierbei um keine sichere Vorhersage handelt. Verschiedene Veränderungen, wie Kriege, Migration, Krisen und gesellschaftliche Wandlungen, könnten die Entwicklung beeinflussen. Ebenfalls könnten innerhalb muslimischer Familien die Personen vom Glauben abkehren, wodurch die Zahlen sich verändern würden.