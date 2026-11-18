Während Europa außen vor bleibt, kehrt Wladimir Putin auf die große Weltbühne zurück. Beim Dreiergipfel in China will der Kreml-Chef nicht weniger als eine neue Weltordnung – und fühlt sich durch den US-Präsidenten bestärkt.

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Es ist genau die Situation, auf die Putin seit Jahren hingearbeitet hat: Am Donnerstag treffen im chinesischen Shenzhen Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping zusammen.

Am Rande des APEC-Gipfels (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) sitzen die drei Staatschefs an einem Tisch – während europäische Staats- und Regierungschefs zuschauen müssen.

Für Russland bedeutet allein dieses Treffen einen enormen diplomatischen Erfolg. Seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 versuchte der Westen, Putin international zu isolieren. Nach fast fünf Jahren Krieg zeigt sich in Shenzhen jedoch eine neue Realität: Moskau steht wieder im Zentrum der Weltpolitik.

Die Sehnsucht nach einem "neuen Jalta"

Moskauer Propagandisten vergleichen das Treffen mit der historischen Konferenz von Jalta im Jahr 1945 verglichen. Damals teilten Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill Europa unter sich auf – ohne die betroffenen Länder zu fragen. Offiziell weist der Kreml solche Vergleiche zwar zurück. Doch Putins Chefunterhändler Wladimir Medinski machte erst kürzlich bei Gesprächen in Abu Dhabi deutlich, worum es Russland geht: um ein neues Sicherheitssystem in Europa als "modernes Jalta und Potsdam".

Russlands westliche Nachbarn verfolgen diese Rhetorik mit großer Sorge.

epa13389026 (Back row, L-R) Papua New Guinea Prime Minister James Marape, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, Canadian Prime Minister Mark Carney, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim, (Front row, 2-L-R) South Korea's First Lady Kim Hea-kyung, South Korean President Lee Jae-myung, US President Donald Trump, China's President Xi Jinping, his wife Peng Liyuan, and Russian President Vladimir Putin pose for a group photo at the 33rd Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting welcome banquet at the Shenzhen International Communication Centre in Shenzhen, Guangdong province, China, 18 November 2026. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT © EPA

Kurswechsel spielt Moskau in die Karten

Dass Putin diesem Ziel näherkommt, liegt auch an der veränderten Haltung aus Washington: Bei einem früheren Treffen mit Trump in Alaska blieb der erhoffte Deal zu russischen Bedingungen noch aus. Zudem hat Trump seinen Kurs deutlich korrigiert, kritisiert die Ukraine scharf und schloss zuletzt sogar einen Diesel-Deal mit Russland ab – inklusive der Aufhebung von Sanktionen. Entsprechend euphorisch ist die Stimmung in den russischen Staatsmedien.

Die Wirtschaftszeitung "Kommersant" druckte bereits eine Karikatur auf der Titelseite, die Putin, Trump und Xi in der berühmten Pose von Jalta zeigt – mit dem russischen Präsidenten selbstbewusst in der Mitte.

Offener Ausgang

Offiziell wollen die drei Staatschefs in Shenzhen über den Weltfrieden beraten. Ob dabei konkrete Ergebnisse für ein Ende des Ukraine-Krieges herauskommen, gilt unter Beobachtern jedoch als völlig offen. Für Putin ist das zweitrangig. Wie der russische Analyst Ilja Graschtschenkow betont, liegt der eigentliche Gewinn im Symbolischen: Das Treffen sendet das Signal an die Welt, dass Russland trotz jahrelanger Sanktionen und Paria-Stauts wieder als unverzichtbarer Akteur bei der Neuordnung der Welt mitentscheidet.