"Tinytanic": Das ist das kleinste Hausboot der Welt
Wie klein kann ein Hausboot sein? Das hat sich David Rule aus Pinedale (Wyoming) gefragt und es einfach gebaut. Seine "Tinytanic" ist gerade mal 2,6 Quadratmeter groß und hat ihn rund 3.600 Euro (3.000 Dollar) gekostet.
Durchdachtes Mini-Hausboot
Bei der Planung seines winzigen Hausboots hat David sich einiges überlegt. Am Dach hat er Solarzellen angebracht und ist so mit Strom für den Motor und die Elektronik an Bord versorgt. Außerdem hat er ein Pumpsystem mit einem Wasserfilter eingebaut.
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Großer Aufwand
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Was nach einem lustigen kleinen Projekt klingt, war mehr Arbeit, als David Rule gedacht hatte. "Das Boot zu bauen, war ein größerer Prozess, als ich erwartet hatte", sagte der Konstrukteur der britischen Zeitung Daily Mail. Die erste Hürde war der Entwurf einer Basis, die den Bau und das Gewicht des Hauses trägt. Dazu hat er zu Schwimmkörpern aus Kunststoff gegriffen und legte großes Augenmerk darauf, alles leicht zu halten. Deswegen setzte er auf den Schwimmkörper ein Häuschen aus dünnem Zedernholz. Das Fenster ist aus Polycarbonat, ein glasklarer thermoplastischer Kunststoff, und das Dach aus Sperrholz und Aluminiumplatten.
Alles, was man braucht
Bei der Ausstattung hat David an alles gedacht. Auf dem minimalen Platz hat er ein kleines Bett, eine Theke mit Stauraum darunter, einen kompakten Kühlschrank, eine Abwasch und einen winzigen Gasherd untergebracht.
Der Wasserhahn ist an den Filter angeschlossen. So kommt das Seewasser trinkfertig aufbereitet aus dem Hahn. Es gibt Licht und einen Ventilator, der an heißen Tagen für eine frische Brise sorgt.
Mit dem Bau seiner "Tinytanic" war er und ein Monat beschäftigt. Danach hat er sein Hausboot auf Herz und Nieren getestet, erzählt der Amerikaner, und ist zu einer dreitägigen Fahrt über den Pend Oreille River (Washington) aufgebrochen. Den Ausflug beschreibt er als lustig, aber herausfordernd.
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Bau-Profi mit Hang zu Abenteuern
Das kleinste Hausboot der Welt ist nicht David Rules erstes Projekt in der Natur: Er hat auch schon eine Hütte in Alaska gebaut und ein Häuschen auf die Ladefläche eines Pick-up-Trucks. Man darf gespannt sein, was ihm als Nächstes einfällt.
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