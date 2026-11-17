Ein totgeglaubter Kater aus dem belgischen Brügge ist nach eineinhalb Jahren überraschend zu seiner Besitzerin zurückgekehrt. Ein Feriengast aus den USA hatte das zutrauliche Tier auf einem Campingplatz aufgelesen und wollte es bereits nach Amerika mitnehmen, ehe ein Tierarztbesuch die wahre Herkunft aufdeckte.

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Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 14. November, im belgischen Sint-Kruis bei Brügge. Völlig unerwartet läutete ein US-Tourist an der Tür von Katzenhalterin Celien De Roo. Im Kofferraum seines Fahrzeugs befand sich ihr Kater Taco, der seit eineinhalb Jahren spurlos verschwunden war und von der Familie bereits betrauert wurde. Wie das belgische Nachrichtenportal "HLN" berichtet, hatte das amerikanische Ehepaar den Vierbeiner ins Herz geschlossen und plante bereits, das Tier dauerhaft mit in die Vereinigten Staaten zu nehmen.

Dass es nicht zu der weiten Reise über den Atlantik kam, verdankt die Halterin einer tierärztlichen Untersuchung vor der Abreise. Der Feriengast wollte den Gesundheitszustand und die rechtlichen Eigentumsverhältnisse des Katers abklären lassen. In der Praxis las der Tierarzt den implantierten Mikrochip aus – und stieß in der Datenbank prompt auf die hinterlegten Daten der registrierten Besitzerin aus Belgien.

Zitate und Hintergründe: Skepsis an der Wohnungstür

Mit den Kontaktdaten aus dem Register machte sich der Finder direkt auf den Weg zur angegebenen Adresse in Sint-Kruis. Die Halterin reagierte im ersten Moment vorsichtig und misstrauisch auf den fremden Mann vor ihrer Türe. Gegenüber "HLN" schilderte Celien De Roo die emotionale Begegnung: "Letztendlich überzeugte er mich, die Tür zu öffnen, und zeigte mir auf seinem Handy ein Foto vom Tierarzt, auf dem sein Chip ausgelesen worden war."

Erst der fotografische Beweis der Chip-Nummer beseitigte alle Zweifel. Für die Besitzerin ging damit eine quälende Ungewissheit zu Ende: Taco war an einem Sommertag plötzlich aus dem heimischen Garten verschwunden. Bei seinem Weg zum gut zwei Kilometer entfernten Campingplatz "Camping Memling" hatte der Kater mehrere stark befahrene Verkehrsstraßen überquert. Auf dem Campingareal lebte das Tier viele Monate als herrenloser Streuner und wurde von wechselnden Urlaubsgästen versorgt.

Kater Taco lebt sich im neuen Familienalltag ein

Nach der Rückkehr gewöhnt sich der Vierbeiner schrittweise wieder an sein altes Zuhause. Dort hat sich in der Zwischenzeit einiges verändert: Vor drei Monaten kam ein Baby zur Welt, mit dem sich Taco das Heim nun teilt. Die lange Zeit unter Menschen auf dem Campingplatz hat den Kater spürbar geprägt: Laut seiner Besitzerin tritt er heute wesentlich zutraulicher, offener und kontaktfreudiger auf als vor seinem Verschwinden.

Wichtige Experten-Tipps: So schützt der Mikrochip

Die Rettung von Kater Taco führt vor Augen, wie unverzichtbar die elektronische Kennzeichnung von Haustieren ist. Die Tierschutzorganisation Tasso e.V. betont jedoch, dass das Einsetzen eines Transponders allein nicht genügt:

Pflicht zur Registrierung: Die individuelle Chipnummer muss zwingend mit den aktuellen Kontaktdaten des Halters in einem Register verknüpft werden.

Die individuelle Chipnummer muss zwingend mit den aktuellen Kontaktdaten des Halters in einem Register verknüpft werden. Kostenloser Service: Bei Organisationen wie Tasso ist die Eintragung gebührenfrei und ermöglicht Findern eine schnelle Zuordnung.

Bei Organisationen wie Tasso ist die Eintragung gebührenfrei und ermöglicht Findern eine schnelle Zuordnung. Daten aktuell halten: Bei Umzügen oder neuen Telefonnummern müssen die Registerdaten sofort aktualisiert werden, um Fehlversuche zu vermeiden.

Bei Umzügen oder neuen Telefonnummern müssen die Registerdaten sofort aktualisiert werden, um Fehlversuche zu vermeiden. Rasch handeln bei Verlust: Verschwindet ein Tier, sollten Halter umgehend Tierarztpraxen, Tierheime und Tierschutzvereine im Umkreis kontaktieren.

Verschwindet ein Tier, sollten Halter umgehend Tierarztpraxen, Tierheime und Tierschutzvereine im Umkreis kontaktieren. Suchplakate und Netzwerke: Über Haustierregister lassen sich offizielle Vermisstenmeldungen erstellen, Plakate drucken und ehrenamtliche Helfer mobilisieren.

Dank des ausgelesenen Chips und des ehrlichen Finders fand eine monatelange Suche im Raum Brügge ein glückliches Ende, das Haltern entlaufener Haustiere Mut macht.