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Borealis

Raketen-Einschlag in Abu Dhabi: OMV-Konzern muss Betrieb einstellen

Von
05.04.26, 09:51
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Im Werk des Petrochemieunternehmens Borouge in Abu Dhabi wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt. Auslöser waren Brände, die laut Behörden durch herabfallende Trümmerteile entstanden. 

Der Betrieb im Werk des Petrochemieunternehmens Borouge in Abu Dhabi wurde zwischenzeitlich eingestellt. Durch herabfallende Trümmerteile, welche beim erfolgreichen Abfangen von Raketen durch Luftabwehrsysteme entstanden sind, sei es zu Bränden gekommen, hieß es von den Behörden im Emirat.

Anlage nahe Grenze

Die Anlage befindet sich in Ruwais, nahe der westlichen Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate zu Saudi-Arabien.

Joint Venture Struktur

Borouge ist ein Joint Venture der Abu Dhabi National Oil Company und des österreichischen Konzerns Borealis.

Produktion für mehrere Branchen

Man produziert in den Emiraten Polyolefinlösungen für die Landwirtschaft, Infrastruktur, Energiewirtschaft, Verpackungs-, Mobilitäts- und Gesundheitsbranche. Es handelt sich um den viertgrößten Petrochemiekonzern der Welt.

Behördenangaben zufolge gab es keine Verletzten.

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