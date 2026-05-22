Vienna Insurance Group 2026 Erfolgsbilanz

Bei der VIG-Hauptversammlung in der Wiener Stadthalle gab es für Aktionäre Grund zum Jubeln: Die Dividende steigt auf 1,73 Euro. Gleichzeitig steuert der Versicherungskonzern auf Wachstumskurs.

Am heutigen Freitag ging in der Wiener Stadthalle die 35. ordentliche Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) über die Bühne.

Dabei segneten die Anteilseigner den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat ab, die Dividende auf 1,73 Euro je Aktie hochzuschrauben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein sattes Plus von 12%. Das Unternehmen verfolgt die Linie: Die Ausschüttung des Vorjahres gilt als Untergrenze, bei guten operativen Ergebnissen soll die Summe Schritt für Schritt weiter steigen.

Der Zeitplan für Anleger

Wer vom Geldregen profitieren möchte, sollte die kommenden Tage im Auge behalten: Der Ex-Dividenden-Tag ist für Dienstag angesetzt, gefolgt vom Record-Date am Mittwoch. Die tatsächliche Auszahlung auf den Konten erfolgt dann am Donnerstag. Sämtliche Beschlüsse wurden von den Aktionären mit den nötigen Mehrheiten abgesegnet.

Rekordjagd und Milliarden-Ziele

Konzernchef Hartwig Löger blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück, das von Wachstum und Profitabilität in sämtlichen Ländern geprägt gewesen sei, hieß es in einer Konzern-Aussendung. Mit der neuen Strategie namens „evolve28“ will der Marktführer in Zentral- und Osteuropa seinen Expansionskurs in den kommenden zwei Jahren fortsetzen.

Erst vor Kurzem hat die VIG mit dem Kauf der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG die größte Übernahme ihrer Geschichte perfekt gemacht. Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Euro – die Nürnberger-Übernahme ist in dieser Prognose noch nicht eingerechnet.