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© Wiener Börse/Nik Pichler

Wiener Börse

ATX berührt zum Wochenschluss erneut 6.000-Punkte-Rekordmarke

22.05.26, 15:28
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AT&S-AKtien ziehen in Rekordrally deutlich an. Österreichs Leitindex erreicht neuerlich die Rekordmarke von vor zwei Wochen.

Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. Im Tageshoch war er erstmals seit gut zwei Wochen wieder über diese runde Marke geklettert; das ebenso alte Rekordhoch bei gut 6.018 Punkten ist ebenfalls in Reichweite. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr AT&S-Aktien mit deutlichen Kurszuwächsen auf sich aufmerksam machten.

Positiver Wochenabschluss

Am Nachmittag notierte der ATX um 1,49 Prozent fester auf 5.998,53 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex ein Gewinn von 2,4 Prozent an. Für den ATX Prime ging es um 1,43 Prozent auf 2.965,40 Zähler hinauf. Auch das europäische Börsenumfeld wies überwiegend klare Gewinne auf.

AT&S-Aktie mit Rallye

An der ATX-Spitze beschleunigten AT&S ihre Rekordrally weiter und gewannen zuletzt knapp 15 Prozent auf 133,60 Euro. Neben einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sorgten auch Kurszielanhebungen für neue Zuversicht. So erhöhte Deutsche Bank Research ihr Ziel für die Aktien weiter von 100 auf 120 Euro. Weit oben im ATX tendierten auch Strabag mit plus 2,2 Prozent auf 89,30 Euro.

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