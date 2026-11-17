Kein Licht, kein Internet, keine Bankautomaten? In sozialen Netzwerken kursiert die Warnung vor einem weltweiten Stromausfall. Doch was ist wirklich dran an dieser düsteren Prognose?

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Gerüchten zufolge soll am Dienstag weltweit für 72 Stunden der Strom ausfallen und das Leben stillstehen. Für diesen angeblichen globalen Blackout gibt es jedoch keinerlei belastbare Hinweise. Hinter der Aufregung im Internet steckt stattdessen ein routinemäßiger Test des amerikanischen Notfallwarnsystems "FEMA", der im Netz massiv aufgebauscht wurde, wie "Bild" berichtet.

Globales Stromnetz existiert nicht

Über das Emergency Alert System (EAS) ertönt am Dienstag in den USA ein einminütiger Alarm in Fernsehen und Radio, begleitet von einer Warnmeldung; Mobiltelefone sind davon nicht betroffen. Der vom US-Kongress vorgeschriebene Test greift in keiner Weise in die Stromversorgung ein. Zudem existiert ein einheitliches globales Stromnetz schlichtweg nicht, da Regionen und Länder ihre Netze unabhängig und dezentral betreiben.

Simpsons und Microsoft-Ausfall als Verstärker

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen angebliche Prophezeiungen aus der Serie "Die Simpsons". Im Netz werden regelmäßig Ausschnitte geteilt, die reale Ereignisse vorwegnehmen sollen – so kursiert auch zum Dienstag eine vermeintlich passende Szene. In Kombination mit dem Microsoft-Ausfall vom vergangenen Freitag entsteht für manche der Eindruck einer großen Verschwörung, wofür allerdings jegliche Belege fehlen.

Sinnvolle Vorsorge für den Alltag

Auch wenn am Dienstag kein globaler Blackout droht, lassen sich lokale Stromausfälle im Alltag nie völlig ausschließen. Eine grundlegende Notfallvorsorge, wie das Bereithalten von Trinkwasser, haltbaren Lebensmitteln, Taschenlampen, Batterien und einer geladener Powerbank, bleibt daher grundsätzlich ratsam.