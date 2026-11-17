Panikmache im Netz
Droht heute ein globaler Blackout?
Gerüchten zufolge soll am Dienstag weltweit für 72 Stunden der Strom ausfallen und das Leben stillstehen. Für diesen angeblichen globalen Blackout gibt es jedoch keinerlei belastbare Hinweise. Hinter der Aufregung im Internet steckt stattdessen ein routinemäßiger Test des amerikanischen Notfallwarnsystems "FEMA", der im Netz massiv aufgebauscht wurde, wie "Bild" berichtet.
Auch interessant
Globales Stromnetz existiert nicht
Über das Emergency Alert System (EAS) ertönt am Dienstag in den USA ein einminütiger Alarm in Fernsehen und Radio, begleitet von einer Warnmeldung; Mobiltelefone sind davon nicht betroffen. Der vom US-Kongress vorgeschriebene Test greift in keiner Weise in die Stromversorgung ein. Zudem existiert ein einheitliches globales Stromnetz schlichtweg nicht, da Regionen und Länder ihre Netze unabhängig und dezentral betreiben.
Simpsons und Microsoft-Ausfall als Verstärker
Für zusätzliche Verunsicherung sorgen angebliche Prophezeiungen aus der Serie "Die Simpsons". Im Netz werden regelmäßig Ausschnitte geteilt, die reale Ereignisse vorwegnehmen sollen – so kursiert auch zum Dienstag eine vermeintlich passende Szene. In Kombination mit dem Microsoft-Ausfall vom vergangenen Freitag entsteht für manche der Eindruck einer großen Verschwörung, wofür allerdings jegliche Belege fehlen.
Sinnvolle Vorsorge für den Alltag
Auch wenn am Dienstag kein globaler Blackout droht, lassen sich lokale Stromausfälle im Alltag nie völlig ausschließen. Eine grundlegende Notfallvorsorge, wie das Bereithalten von Trinkwasser, haltbaren Lebensmitteln, Taschenlampen, Batterien und einer geladener Powerbank, bleibt daher grundsätzlich ratsam.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden