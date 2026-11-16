Fotos als Beweis
Forensiker ist sich sicher: Epstein wurde ermordet
USA. Rund um den Tod von Jeffrey Epstein sorgt nun eine neue forensische Einschätzung für Aufsehen. Offiziellen Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin, des FBI und des US-Justizministeriums zufolge erhängte sich der Finanzier im Jahr 2019 in einer Bundesgefängniszelle, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels mit Minderjährigen wartete. Der zweifach promovierte Epidemiologe und Rechtsmediziner Michael Freeman widerspricht dieser Darstellung jetzt jedoch deutlich.
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Wissenschafter: Epstein wurde ermordet
Ein Jahr lang untersuchte Freeman die Autopsie-Akte Epsteins – und äußert massive Zweifel an der offiziellen Todesursache. Gegenüber der "New York Times" erklärte der Experte, die Autopsie-Fotos hätten ihn sofort stutzig gemacht, da die Spuren am Hals nicht nach einer typischen Strangulationsmarke durch Erhängen aussähen. Epstein wies einen tiefen, ausgefransten Bluterguss auf, der sich auf einer Seite Y-förmig verzweigte. Laut Freeman deutet dieses Verletzungsmuster wesentlich eher auf eine Erdrosselung durch Fremdeinwirkung als auf einen Suizid hin.
Einblick in geschlossene Akten
Möglich wurde die Analyse durch Epsteins Bruder Mark (72), der als nächster Angehöriger als einer der wenigen Personen überhaupt Einsicht in die jahrelang unter Verschluss gehaltenen Unterlagen hatte. Er übergab die Akte im November 2025 an den Forensiker und sieht durch dessen Befund nun seine eigene, wiederholt geäußerte Behauptung gestützt, sein Bruder sei ermordet worden.
Suche nach wissenschaftlicher Veröffentlichung
Freeman führte die Auswertung nicht allein durch, sondern arbeitete dabei mit dem kognitiven Neurowissenschaftler Itiel Dror und dem Rechtsmediziner Anders Eriksson zusammen. Alle drei Fachleute teilen die Schlussfolgerung, dass sich Epstein nicht selbst das Leben genommen hat. Aktuell sucht das Wissenschaftler-Trio nach einer begutachteten Fachzeitschrift, um seine Erkenntnisse offiziell zu publizieren.
(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)
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