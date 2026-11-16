Sieben Jahre nach dem Tod des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) stellt ein Forensiker die offizielle Version infrage. Nach Prüfung der Autopsie-Akte widerspricht er der bisherigen Darstellung eines Suizids deutlich.

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USA. Rund um den Tod von Jeffrey Epstein sorgt nun eine neue forensische Einschätzung für Aufsehen. Offiziellen Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin, des FBI und des US-Justizministeriums zufolge erhängte sich der Finanzier im Jahr 2019 in einer Bundesgefängniszelle, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels mit Minderjährigen wartete. Der zweifach promovierte Epidemiologe und Rechtsmediziner Michael Freeman widerspricht dieser Darstellung jetzt jedoch deutlich.

Wissenschafter: Epstein wurde ermordet

Ein Jahr lang untersuchte Freeman die Autopsie-Akte Epsteins – und äußert massive Zweifel an der offiziellen Todesursache. Gegenüber der "New York Times" erklärte der Experte, die Autopsie-Fotos hätten ihn sofort stutzig gemacht, da die Spuren am Hals nicht nach einer typischen Strangulationsmarke durch Erhängen aussähen. Epstein wies einen tiefen, ausgefransten Bluterguss auf, der sich auf einer Seite Y-förmig verzweigte. Laut Freeman deutet dieses Verletzungsmuster wesentlich eher auf eine Erdrosselung durch Fremdeinwirkung als auf einen Suizid hin.

Einblick in geschlossene Akten

Möglich wurde die Analyse durch Epsteins Bruder Mark (72), der als nächster Angehöriger als einer der wenigen Personen überhaupt Einsicht in die jahrelang unter Verschluss gehaltenen Unterlagen hatte. Er übergab die Akte im November 2025 an den Forensiker und sieht durch dessen Befund nun seine eigene, wiederholt geäußerte Behauptung gestützt, sein Bruder sei ermordet worden.

Worum geht es im Fall Epstein? Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein (†66) betrieb über Jahre hinweg einen weitreichenden Missbrauchsring und soll Dutzende minderjährige Mädchen sowie junge Frauen sexuell ausgebeutet und an einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vermittelt haben. Nachdem er bereits 2008 in Florida einen umstrittenen Deal mit der Justiz ausgehandelt hatte, wurde er im Juli 2019 in New York erneut wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt. Noch vor Beginn seines Prozesses wurde Epstein im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden – während US-Behörden von Suizid sprechen, sorgen bis heute offene Fragen zu den genauen Todesumständen und den Namen seiner prominenten Mitwisser für Schlagzeilen.

Suche nach wissenschaftlicher Veröffentlichung

Freeman führte die Auswertung nicht allein durch, sondern arbeitete dabei mit dem kognitiven Neurowissenschaftler Itiel Dror und dem Rechtsmediziner Anders Eriksson zusammen. Alle drei Fachleute teilen die Schlussfolgerung, dass sich Epstein nicht selbst das Leben genommen hat. Aktuell sucht das Wissenschaftler-Trio nach einer begutachteten Fachzeitschrift, um seine Erkenntnisse offiziell zu publizieren.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)