Sexuelle Übergriffe: Urteil gegen Depardieu rechtskräftig

Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu geht nicht mehr gegen seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe vor.

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Das Urteil aus erster Instanz - 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Übergriffen auf zwei Frauen bei Dreharbeiten - wird damit rechtskräftig. Der 77-Jährige entschuldigte sich für von ihm begangene Verletzungen.

© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

"Ich wurde für schuldig befunden. Ich verstehe dies und akzeptiere diese Verurteilung", teilte Depardieu in einer durch seine Anwälte verbreiteten Mitteilung mit. "Ich entschuldige mich daher tiefsinnig und aufrichtig bei all jenen, die darunter leiden mussten."

Die Anwälte des 77-Jährigen hatten zu Beginn des Verfahrens am Montag vor dem Pariser Berufungsgericht bestätigt, dass der Darsteller von der Berufung zurücktrete. Auch die Staatsanwaltschaft zog daraufhin ihre Berufung zurück. Depardieu selbst war vor Gericht nicht anwesend.

Depardieu hatte Belästigung zuvor bestritten

Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten Depardieu beschuldigt, sie bei Arbeiten zum Film "Les volets verts" (Die grünen Fensterläden) von Regisseur Jean Becker 2021 begrapscht und obszön angesprochen zu haben. In erster Instanz hatte Depardieu vor Gericht diese sexuelle Belästigungen bestritten.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Übergriffe dagegen in erster Instanz als vorsätzlich eingestuft. Das Gericht verurteilte Depardieu neben der Bewährungsstrafe zu Geldzahlungen an die beiden Frauen. Auch solle er in ein Register mit Sexualstraftätern aufgenommen werden.

Vorwürfe mehren sich seit Jahren

Bereits seit Jahren häufen sich Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone. Erst vergangene Woche hatten Medien neue Details zu Vorwürfen publik gemacht. Depardieu hatte bisher alles abgestritten.

Der preisgekrönte Schauspieler hat in mehr als 200 Filmen gespielt, viele sind zu Klassikern des Kinos geworden, wie "Cyrano von Bergerac", "Asterix und Obelix" und "Die letzte Metro". Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen sowie missbilligender Äußerungen ist er in Frankreich mittlerweile zur äußerst umstrittenen Figur geworden.