180-Millionen-Dollar-Auktion: Erben wollen van-Gogh-Versteigerung stoppen

Ein spektakulärer Rekordverkauf auf dem internationalen Kunstmarkt droht unmittelbar vor dem Auktionsabend zu platzen. Die Nachkommen der traditionsreichen deutschen Verlegerfamilie S. Fischer fordern den sofortigen Stopp der Versteigerung eines van-Gogh-Gemäldes, das bei Sotheby’s in New York bis zu 180 Millionen Dollar einspielen soll.

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Das Werk "Châtaigniers en Fleurs" („Blühende Kastanienbäume“) von Vincent van Gogh gilt als herausragendes Meisterwerk des Postimpressionismus. Doch hinter dem anstehenden Verkauf steht eine historisch belastete Provenienz: Das Bild gehörte einst dem jüdischen Verlagsgründer Samuel Fischer, dessen Familie im Zuge der nationalsozialistischen Verfolgung massiv unter Druck geraten war.

Nun intervenieren die Erben über ihren Berliner Rechtsanwalt Gunnar Schnabel. In einem Schreiben an das renommierte Auktionshaus Sotheby’s verlangt der Jurist einen lückenlosen Nachweis darüber, dass die Veräußerung im Jahr 1936 zu fairen Marktbedingungen stattfand. Die Kernpunkte der juristischen Forderung:

Vorlage eindeutiger Belege, dass der Verkaufspreis von 1936 dem damaligen tatsächlichen Marktwert entsprach.

Der Nachweis, dass sich die Familie auch ohne die Bedrohung durch das NS-Regime von dem Werk getrennt hätte.

Ein sofortiger Auktionsstopp, falls dieser Nachweis vor Beginn der Versteigerung nicht erbracht werden kann.

Wie aus einer E-Mail hervorgeht, die der "New York Times" vorliegt, stellte Schnabel unmissverständlich klar: Sollte dieser Beweis ausbleiben, "darf keine Auktion stattfinden".

Flucht über Wien und ein Verkauf im Amsterdamer Exil

Die Historie des Gemäldes ist eng mit dem Schicksal der Familie Fischer verknüpft. Samuel Fischer hatte das Landschaftsbild 1909 erworben; es zierte über zwei Jahrzehnte lang die Familienvilla in Berlin-Grunewald. Nach seinem Ableben 1934 ging das Werk an seine Tochter Brigitte und deren Ehemann Gottfried Bermann-Fischer über.

Zu diesem Zeitpunkt war das Bild bereits seit rund zwei Jahren bei der Kunsthandlung Paul Cassirer in Amsterdam hinterlegt. Angesichts der antisemitischen Verfolgung floh die Familie aus Deutschland – ihre erste Station im Exil war Wien. Im Jahr 1936 erwarb schließlich ein französisches Sammlerpaar das Werk. Welcher Erlös der Familie Fischer damals tatsächlich zukam, ist bis heute nicht öffentlich bekannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich Gottfried Bermann-Fischer intensiv für die Restitution von NS-Raubgut ein. Für die vor der Enteignung im Ausland veräußerten Kunstwerke forderte er damals jedoch keine Entschädigung. Nach Angaben des Familienanwalts fehlte dafür in den Nachkriegsjahrzehnten die juristische Handhabe, da die Transaktion außerhalb des deutschen Reichsgebiets in Amsterdam abgewickelt worden war.

Washingtoner Prinzipien und die Haltung des Auktionshauses

Die Nachkommen pochen nun auf die Anwendung der Washingtoner Prinzipien aus dem Jahr 1998, die internationale Richtlinien für den Umgang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut definieren. Ziel sei eine faire und gerechte Einigung zwischen allen beteiligten Parteien.

Das Auktionshaus Sotheby’s vertritt hingegen eine differenzierte Position. Die bisher durchgeführten Provenienzrecherchen hätten nach eigenen Angaben "nicht ergeben, dass das Gemälde unter Zwang verkauft wurde". Dennoch betont das Haus:

Man erkenne den hohen Stellenwert eines transparenten, umsichtigen und konstruktiven Dialogs mit den Erben voll an.

Sotheby’s strebe aktiv nach einer einvernehmlichen Lösung, die für beide Seiten tragfähig und gerecht ist.

Der geplante Auktionsprozess werde unter Berücksichtigung aller historischen Fakten genauestens begleitet.

Odyssee über Hollywood bis zu einem möglichen Weltrekord

Seinen Weg in die Vereinigten Staaten fand das Meisterwerk im Jahr 1939. Später zählte der namhafte Hollywood-Produzent und Songwriter George "Buddy" DeSylva zu den prominenten Besitzern. Seit 1975 befindet sich die Arbeit im Eigentum der argentinischen Sammlerfamilie Blaquier, welche das Kunstwerk nun bei Sotheby’s einlieferte.

Sollte das Gemälde am Mittwochabend tatsächlich den Zuschlag erhalten und die Schätzsumme von 180 Millionen Dollar erzielen, würde dies ein historisches Rekordergebnis bedeuten. Die bisherige Bestmarke für ein Werk von Vincent van Gogh hält das 1888 geschaffene Gemälde "Verger avec cyprès" („Obstgarten mit Zypressen“), das im Jahr 2022 für 117,2 Millionen Dollar den Besitzer wechselte.