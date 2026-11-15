Deutschland
Mammut-Verfahren gegen Reichsbürger
Während bereits an drei verschiedenen Oberlandesgerichten parallel verhandelt wird, sorgt nun ein weiteres Großverfahren gegen das verbotene "Königreich Deutschland" für enormes Aufsehen.
Aufgrund hunderter Zeugen, riesiger Waffen- und Munitionsfunde sowie sichergestellter "Feindeslisten" sind die großen Mammutprozesse auf mehrere Jahre angelegt und wurden auf drei Oberlandesgerichte aufgeteilt.
Auch interessant
Parallel dazu steht am Düsseldorfer Oberlandesgericht die Führungsebene des verbotenen "Königreichs Deutschland" (KRD) vor den Richtern.
Allein im Düsseldorfer Verfahren beziffert die Bundesanwaltschaft den finanziellen Gesamtschaden auf rund zehn Millionen Euro.
Im Zentrum des Düsseldorfer Prozesses steht Peter Fitzek, der sich bereits im Jahr 2012 zum "obersten Souverän" des sogenannten "Königreichs Deutschland" ernennen und als "göttliches Wesen" einstufen ließ. Gemeinsam mit drei weiteren Führungsfiguren der Gruppierung wirft ihm die Bundesanwaltschaft hunderte Straftaten in wechselnder Beteiligung vor.
Die Liste der schweren Tatvorwürfe wiegt schwer:
- Bildung einer kriminellen Vereinigung
- Besonders schwere Steuerhinterziehung
- Bandenmäßige Urkundenfälschung
- Illegale Banken- und Versicherungsgeschäfte
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Mammutprozesse binden enorme Kapazitäten des Rechtsstaates. Sicherheitskräfte und Richter bereiten sich auf jahrelange Verhandlungen vor, da die Beschuldigten die Legitimität der Gerichte grundlegend bestreiten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden