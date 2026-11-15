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Mammut-Verfahren gegen Reichsbürger

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Ein Mann blättert in Dokumenten, daneben steht ein Anwalt im Gerichtssaal.
© APA/AFP/INA FASSBENDER
Deutschland erlebt derzeit die größte juristische Aufarbeitung der extremistischen Reichsbürger-Szene in der Geschichte der Bundesrepublik.
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Während bereits an drei verschiedenen Oberlandesgerichten parallel verhandelt wird, sorgt nun ein weiteres Großverfahren gegen das verbotene "Königreich Deutschland" für enormes Aufsehen.

Aufgrund hunderter Zeugen, riesiger Waffen- und Munitionsfunde sowie sichergestellter "Feindeslisten" sind die großen Mammutprozesse auf mehrere Jahre angelegt und wurden auf drei Oberlandesgerichte aufgeteilt.

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Parallel dazu steht am Düsseldorfer Oberlandesgericht die Führungsebene des verbotenen "Königreichs Deutschland" (KRD) vor den Richtern.

Allein im Düsseldorfer Verfahren beziffert die Bundesanwaltschaft den finanziellen Gesamtschaden auf rund zehn Millionen Euro.

Im Zentrum des Düsseldorfer Prozesses steht Peter Fitzek, der sich bereits im Jahr 2012 zum "obersten Souverän" des sogenannten "Königreichs Deutschland" ernennen und als "göttliches Wesen" einstufen ließ. Gemeinsam mit drei weiteren Führungsfiguren der Gruppierung wirft ihm die Bundesanwaltschaft hunderte Straftaten in wechselnder Beteiligung vor.

Die Liste der schweren Tatvorwürfe wiegt schwer:

  • Bildung einer kriminellen Vereinigung
  • Besonders schwere Steuerhinterziehung
  • Bandenmäßige Urkundenfälschung
  • Illegale Banken- und Versicherungsgeschäfte

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Mammutprozesse binden enorme Kapazitäten des Rechtsstaates. Sicherheitskräfte und Richter bereiten sich auf jahrelange Verhandlungen vor, da die Beschuldigten die Legitimität der Gerichte grundlegend bestreiten.

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