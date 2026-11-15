Finale Staffel
"Die Kaiserin" erobert Netflix-Charts
Dass historische Stoffe über europäische Herrscherhäuser beim Streaming-Dienst Netflix großen Anklang finden, zeigten bereits Produktionen wie "The Crown" oder "Bridgerton".
Auch interessant
Finale wird zum Hit
Seit dem Start im Jahr 2022 behauptet sich mit dem deutschen Drama "Die Kaiserin" ein weiteres Format erfolgreich im internationalen Programm. Nach vier Jahren schließt die Produktion nun mit der Veröffentlichung der dritten Staffel ab und setzte sich umgehend an die Spitze der Abruf-Charts.
Spitze des Staats
Die Handlung widmet sich den jungen Jahren von Elisabeth von Wittelsbach, verkörpert von Devrim Lingnau. Deren Leben gerät im Jahr 1853 grundlegend aus den Fugen, als sie den österreichisch-ungarischen Kaiser Franz heiratet, der von Philip Froissant gespielt wird, und plötzlich an der Spitze des Staates steht.
Harte Zerreißprobe für das Kaiserpaar
In den finalen Episoden spitzt sich das Beziehungsdrama am Hof dramatisch zu:
- Belastende Heimkehr: Nach den militärischen Auseinandersetzungen gegen Napoleon kehrt Franz zurück und flieht in eine Affäre, die das Vertrauen der Eheleute erschüttert.
- Reise ins Unbekannte: Elisabeth begibt sich auf ihre erste große Auslandsreise fernab des Wiener Hofes.
- Folgenschwere Begegnung: Unterwegs macht sie eine Bekanntschaft, die tiefgreifende Auswirkungen auf den Fortbestand der Habsburger Dynastie haben könnte.
Das Star-Foto des Tages
1 / 19
Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden!
© CBS via Getty Images
Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.
© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER
Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.
© EPA
Spitzenplatz in den Streaming-Charts
Mit dem Erreichen von Platz eins der Plattformcharts verabschiedet sich das Format nach vier Jahren mit starkem Zuschauerzuspruch aus dem Programm.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden