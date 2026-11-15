"Die Kaiserin" erobert Netflix-Charts

Triumphzug bei Netflix: Mit der dritten und finalen Staffel erobert die deutsche Historienserie "Die Kaiserin" über das Leben von Sisi auf Anhieb den ersten Platz der Streaming-Charts.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dass historische Stoffe über europäische Herrscherhäuser beim Streaming-Dienst Netflix großen Anklang finden, zeigten bereits Produktionen wie "The Crown" oder "Bridgerton".

Finale wird zum Hit

Seit dem Start im Jahr 2022 behauptet sich mit dem deutschen Drama "Die Kaiserin" ein weiteres Format erfolgreich im internationalen Programm. Nach vier Jahren schließt die Produktion nun mit der Veröffentlichung der dritten Staffel ab und setzte sich umgehend an die Spitze der Abruf-Charts.

The Empress Season 3. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 © Sasha Ostrov/Netflix

Spitze des Staats

Die Handlung widmet sich den jungen Jahren von Elisabeth von Wittelsbach, verkörpert von Devrim Lingnau. Deren Leben gerät im Jahr 1853 grundlegend aus den Fugen, als sie den österreichisch-ungarischen Kaiser Franz heiratet, der von Philip Froissant gespielt wird, und plötzlich an der Spitze des Staates steht.

Harte Zerreißprobe für das Kaiserpaar

In den finalen Episoden spitzt sich das Beziehungsdrama am Hof dramatisch zu:

Belastende Heimkehr: Nach den militärischen Auseinandersetzungen gegen Napoleon kehrt Franz zurück und flieht in eine Affäre, die das Vertrauen der Eheleute erschüttert.

Reise ins Unbekannte: Elisabeth begibt sich auf ihre erste große Auslandsreise fernab des Wiener Hofes.

Folgenschwere Begegnung: Unterwegs macht sie eine Bekanntschaft, die tiefgreifende Auswirkungen auf den Fortbestand der Habsburger Dynastie haben könnte.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Spitzenplatz in den Streaming-Charts

Mit dem Erreichen von Platz eins der Plattformcharts verabschiedet sich das Format nach vier Jahren mit starkem Zuschauerzuspruch aus dem Programm.