Neuer GTA 6 Trailer enthüllt! DAS verrät das neue Video zum Open-World-Spektakel

Nach langer Wartezeit und der zuletzt bestätigten Verschiebung der Veröffentlichung gibt es nun endlich wieder neue Bilder zu GTA 6. Rockstar Games hat einen frischen Trailer veröffentlicht, der sowohl die Stadt Vice City als auch zentrale Figuren des Spiels näher beleuchtet.

Dabei zeigt sich: Der neue Ableger der bekannten Spieleserie bleibt seinem kompromisslosen Stil treu – und sorgt bei den Fans für große Reaktionen.

Vice City: Mehr als nur Sonne und Palmen

Der neue Trailer führt uns zurück nach Vice City – einem fiktiven Ort, der stark an Miami (USA) erinnert. Doch obwohl die Stadt auf den ersten Blick sonnig und einladend wirkt, steckt unter der Oberfläche eine Welt voller Gewalt, Betrug und krimineller Machenschaften. Die gezeigten Szenen legen nahe, dass Vice City nicht nur Kulisse, sondern ein wichtiger Bestandteil der Handlung ist.

Straßenrennen, Überfälle und chaotische Auseinandersetzungen mit der Polizei bestimmen das Stadtbild – und bieten damit genau das, was Fans von einem neuen GTA-Teil erwarten.

Jason und Lucia: Zwei Hauptfiguren im Fokus

Erstmals gibt es nun genauere Einblicke in die Geschichte der beiden Hauptcharaktere Jason und Lucia. Besonders auffällig ist eine Szene, in der Jason seine Partnerin aus einem Gefängnis befreit. Ob es sich dabei um den Beginn der Handlung oder Rückblenden handelt, ist noch nicht klar. Fest steht: Die Beziehung der beiden scheint eine zentrale Rolle zu spielen. Die gezeigten Bilder erinnern an klassische Actionfilme – mit schnellen Autos, riskanten Einsätzen und intensiven Dialogen.

Reaktionen der Fans: Begeisterung trotz Wartezeit

Trotz der vor einiger Zeit bekanntgegebenen Verschiebung des Veröffentlichungstermins hat der neue Trailer die Fangemeinde offenbar sofort begeistert. Innerhalb von nur zwei Minuten nach Veröffentlichung sammelte das Video rund 43.000 Kommentare – ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr die Fans dem Spiel entgegenfiebern. Genaue Details zum neuen Veröffentlichungstermin von GTA 6 gibt es bislang noch nicht. Laut bisherigen Angaben wird das Spiel jedoch voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen. Der Preis dürfte sich wie bei aktuellen AAA-Titeln im Bereich von etwa 70 bis 80 Euro (Stand 2025, abhängig von Plattform und Anbieter) bewegen.