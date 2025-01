Preis-Knaller: GTA 6 sprengt die 100-Euro-Marke

Die Zocker-Gemeinde wartet sehnsüchtig auf das neue "Grand Theft Auto VI". Der neue Teil der beliebten Gangster-Spielreihe wird aber wohl ein teures Vergnügen.

Rockstar Games lässt die GTA-Fans noch im Dunklen tappen, allerdings besagen zahlreiche Quellen, dass der sechste Teil der Action-Reihe noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Allerdings müssen die Gamer für das beliebte Konsolenspiel wohl sehr tief in die Tasche greifen. Experte Matthew Ball erklärt in seinem Bericht "State of Video Gaming", dass GTA 6 wohl die Kosten von 100 Dollar sprengen wird.

Hohe Entwicklungskosten

Bei Blockbuster-Spielen sind Sondereditionen mit über 100 Euro mittlerweile üblich, GTA soll aber in der Standard-Version schon so viel kosten.

Begründet soll der Knallerpreis mit den hohen Entwicklungskosten werden. Das Spiel ist seit zehn Jahren in Entwicklung, soll Rockstar Games bis zu zwei Milliarden Dollar gekostet haben.