Gaming-Hit: Neuer Trailer zu GTA 6 soll noch vor Ostern erscheinen

Rockstar Games hält sich weiterhin bedeckt, was die Veröffentlichung neuer Informationen zu Grand Theft Auto 6 betrifft. Seit dem Erscheinen des ersten offiziellen Trailers ist nun eineinhalb Jahre vergangen – genau 500 Tage.

Diese runde Zahl weckt bei einigen Fans erneut die Hoffnung auf einen baldigen zweiten Trailer. Doch wie realistisch ist das? Und was steckt hinter den Theorien, die in Onlineforen aktuell die Runde machen?

500 Tage ohne neuen GTA-6-Trailer

Am Freitag, dem 18. April 2025, sind genau 500 Tage vergangen, seit Rockstar Games den ersten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht hat. Diese runde Zahl bringt in der Fan-Community erneut Spekulationen ins Rollen. Auf der Plattform Reddit hat ein Nutzer mit dem Namen „Vegetable-Dot-5918“ gepostet, dass dieses Jubiläum möglicherweise ein guter Anlass für einen zweiten Trailer wäre.

Ein Beleg für diese Annahme wird dabei allerdings nicht geliefert. Dennoch verbreitet sich die Idee schnell – der Beitrag wurde mittlerweile über 2.300 Mal positiv bewertet und hat mehr als 500 Kommentare ausgelöst. Ein Beweis dafür, wie ausgehungert viele Fans inzwischen nach neuen Informationen sind.

Erwartungen bleiben trotz Skepsis hoch

Trotz des Interesses bleiben viele Nutzer in den Kommentaren skeptisch. Die Mehrheit bezweifelt, dass am 18. April tatsächlich etwas passieren wird. Besonders ein anderer Reddit-Nutzer, der sich „gradschwimgewesen“ nennt, bringt es humorvoll auf den Punkt, indem er fragt, welche kuriose Theorie er dieses Mal wieder verpasst habe. Für seinen Kommentar erhält er sogar mehr Zustimmung als der ursprüngliche Beitrag selbst.

Die Runde Zahl von 500 Tagen wirkt zwar symbolisch – doch konkrete Hinweise auf eine neue Veröffentlichung gibt es keine. Trotzdem zeigt sich: Jeder noch so kleine Anlass genügt, um neue Theorien zu befeuern.

Früher waren die Theorien noch absurder

Dass sich die Fans mittlerweile an jeden noch so vagen Anhaltspunkt klammern, zeigt ein Rückblick auf vergangene Spekulationen. Im Dezember 2024 etwa waren viele davon überzeugt, dass sich der Termin des zweiten Trailers anhand der Mondphasen ablesen lasse. Auch diese Theorie ging durch die sozialen Medien, hatte aber ebenso wenig Hand und Fuß.

Rockstar bleibt zurückhaltend – Marketingstart liegt noch in der Ferne

Wirklich konkrete Informationen zur Veröffentlichung von GTA 6 oder weiteren Trailern gibt es bislang keine. Erst kürzlich äußerte sich Strauss Zelnick, Geschäftsführer des Unternehmens Take-Two Interactive (dem Mutterkonzern von Rockstar Games, Sitz in New York, USA), in einem Interview. Demnach soll das Marketing zum Spiel „erst relativ kurz vor der Veröffentlichung“ beginnen.