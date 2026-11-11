Kaiserin-Finale: Drama um Sisi auf Netflix!

Zwei Staffeln lang zog das hochgelobte Historiendrama "Die Kaiserin" ein weltweites Publikum in seinen Bann und krönte diesen Erfolg mit einem begehrten International Emmy Award. Nun neigt sich die Schicksalsgeschichte rund um Elisabeth und Franz unaufhaltsam dem Ende zu. Mit dabei ist auch in Staffel 3 der österreichische Schauspieler Johannes Nussbaum.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die mit Spannung erwartete dritte Staffel (Start: 12. November) setzt unmittelbar nach den verheerenden Ereignissen des Sardinischen Krieges ein. Kaiser Franz kehrt als zutiefst traumatisierter Mann an den Wiener Hof zurück, schwer belastet von der erdrückenden Schuld, Tausende junger Soldaten auf dem Schlachtfeld geopfert zu haben. Während Elisabeth aufopfernd versucht, ihrem Gemahl beizustehen und das Fundament ihrer Ehe zu retten, wird ihr Vertrauen durch Franz' Untreue aufs Neue erschüttert.

Die unerbittlichen Widerstände des Wiener Hofstaates sowie eine zunehmend angeschlagene Gesundheit zwingen die Monarchin schließlich zu einem radikalen Schritt: Sie verlässt die kaiserliche Residenz, um auf einer abgelegenen Insel Zuflucht und Genesung zu suchen. Dort trifft die Kaiserin auf den charismatischen Anführer der ungarischen Revolution, Graf Andrássy (gespielt von Dejan Bućin). Zwischen beiden entbrennt auf der Stelle eine wiehernde, gleichermaßen intellektuelle wie körperliche Anziehungskraft, die Elisabeth vor das ultimative Dilemma stellt: Soll sie dem Verlangen ihres Herzens nachgeben oder ihrer Pflicht als aufrichtige Landesmutter nachkommen?

Österreichischer Star in den Startlöchern und ein prominentes Ensemble

Schauspielerisch verspricht der Abschied emotionale Hochspannung. Während Devrim Lingnau Islamoğlu und Philip Froissant erneut das zentrale Herrscherpaar bilden, rückt ein heimisches Talent besonders in den Fokus: Der herausragende österreichische Star Johannes Nussbaum steht erneut in den Startlöchern, um in seiner Rolle als Kaiserbruder Maximilian internationale Akzente zu setzen. Gemeinsam mit seiner Gemahlin Marie (Josephine Thiesen) bricht Maximilian nach Mexiko auf, um dort den kaiserlichen Thron zu besteigen – eine Nebenhandlung von immenser historischer wie dramatischer Tragweite.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist Melika Foroutan als resolute Erzherzogin Sophie. Im Trailer bringt ein markantes Zitat ihrer Figur die tragische Essenz der Dynastie auf den Punkt: "Vielleicht wird man sich an Sie erinnern und an sonst keinen von uns." Neben Runa Greiner und Marlene Burow verleihen die Neuzugänge Josephine Thiesen und Dejan Bućin dem vielschichtigen Figurengefüge frische Dynamik.

Vom Emmy-Triumph zum gebührenden Serienabschluss

Seit dem Debüt im Jahr 2022 wandelte sich "Die Kaiserin" binnen kürzester Zeit zum weltweiten Streaming-Phänomen. Den vorläufigen Höhepunkt markierte die Verleihung des International Emmy Awards im Jahr 2023, bei der das Werk als beste Dramaserie prämiert wurde – ein historisches Ausrufezeichen für eine deutschsprachige TV-Produktion. Dass Netflix der Dramaturgie nun eine gezielte dritte Staffel zugesteht, anstatt die Handlung künstlich zu strecken oder abrupt abzusetzen, garantiert den Fans einen erzählerisch ausgereiften und runden Abschluss.

Das Star-Foto des Tages 1 / 17 Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images

Ab dem 12. November 2026 werden die finalen Episoden weltweit auf Netflix abrufbar sein. Wer die verbleibende Zeit bis zum großen Showdown nutzen möchte, kann die ersten beiden Staffeln beim Streaming-Dienst noch einmal Revue passieren lassen. Ein Vorhaben, das sich zweifellos lohnt, ehe sich die Tore von Schloss Schönbrunn ein allerletztes Mal schließen. (Wer zudem seinen Serien-Herbst planen möchte: Das sind alle Netflix-Neuheiten im Oktober 2026).