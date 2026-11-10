Alles Walzer! VIPs eröffnen die Ballsaison in Wien

Mit einem Tag Vorsprung hat die Bundeshauptstadt am 10. November die Wiener Ballsaison eingeläutet. In der traditionsreichen Café-Konditorei AIDA am Stephansplatz präsentierten die Initiatoren das Magazin "Alles Walzer", ein Clubbing und den Startschuss für die Spendenaktion "Tanzen für den guten Zweck" zugunsten von Licht ins Dunkel.

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Während der offizielle Faschingsbeginn traditionell auf den 11. November fällt, holten Manuela Hofbauer-Paganotta und Mitveranstalter Chris Lachmuth das Tanzvergnügen bereits einen Tag früher in das Wiener Stadtzentrum.

Vor zahlreichen prominenten Gästen, darunter Model Beatrice Turin, Sänger Lucas Fendrich und Profitänzer Herby Stanonik, sowie aufgeregten Debütantinnen und Debütanten wurde die dritte Ausgabe des Ballmagazins enthüllt. Hofbauer-Paganotta betonte die Magie langer Nächte: "Die schönsten Ballnächte sind die, in denen niemand auf die Uhr schaut. Wenn aus einem letzten Tanz noch drei werden und man am nächsten Morgen schon die nächste Ballkarte bestellen möchte. Auf diese Vorfreude setzen wir mit ALLES WALZER. Und heuer geben wir ihr eben einen Tag mehr."

Spendeninitiative an vier Adventwochenenden

Herby Stanonik und Lucas Fendrich © Sandra Oblak

Neben der Vorfreude auf prachtvolle Roben und glanzvolle Tanzschritte stand vor allem der karitative Gedanke im Mittelpunkt der Eröffnung. Gemeinsam mit den Wiener Tanzschulen und der Wirtschaftskammer Wien wurde die Spendeninitiative "Tanzen für den guten Zweck" gestartet.

Beatrice Turin & Norbert Zauner © Sandra Oblak

An allen vier Adventwochenenden wird heuer in jeweils einer Wiener Tanzschule für Menschen in Not gesammelt.

Krapfen-Tradition und Lesestoff auf 84 Seiten

Für das leibliche Wohl und echtes Wiener Flair sorgte AIDA-Chef Dominik Prousek, der das Event in vierter Generation der Eigentümerfamilie mit frischen Faschingskrapfen für alle Besucher unterstützte. Er unterstrich, dass Bälle und Krapfen in Wien untrennbar zusammengehören.

Erste Debütanten-Paare © Sandra Oblak

Die druckfrische Publikation liefert ab dem 11. November auf 84 Seiten alles Wissenswerte zur Saison: Von den wichtigsten Terminen über Mode, Schmuck und Styling bis hin zu Fitness-Tipps und der einst skandalösen Historie des Walzers. Das Magazin erscheint zweisprachig in Deutsch und Englisch mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren und liegt kostenlos in Tanzschulen, Hotels, Gastronomiebetrieben und auf Bällen auf.