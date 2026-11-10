Schwarzenegger plant Schnitzeljagd: Überraschungen in Wien

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger schickt die Bundeshauptstadt erneut auf Schnitzeljagd. An drei Orten in Wien werden Taschen mit exklusiven Überraschungen versteckt.

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Der erste Hinweis auf ein geheimes Versteck wird am Mittwoch, 18. November, im kostenlosen Newsletter der Umweltkampagne "Pump for the Planet" veröffentlicht.

Rätselspiel für Bevölkerung

Wie die Schwarzenegger Climate Initiative am Dienstag mitteilte, werden an drei verschiedenen Schauplätzen in der Bundeshauptstadt spezielle Taschen mit Überraschungen deponiert. Finder dürfen sich unter anderem auf limitierte Hoodies aus der Kollektion freuen. Die geplante Schnitzeljagd verbindet den Gedanken des Umweltschutzes mit einem unterhaltsamen Rätselspiel für die Bevölkerung.

Inspiration durch neuen Weihnachtsfilm

Die Idee zur Wiener Suchaktion unter dem Motto "Findet Arnolds Tasche!" ist eng an den neuen Kinofilm des gebürtigen Steirers angelehnt. In der weihnachtlichen Komödie "The Man with the Bag" schlüpft Arnold Schwarzenegger in die Rolle des Weihnachtsmanns, dessen magischer Geschenkesack von Unbekannten entwendet wird.

Das Star-Foto des Tages 1 / 16 Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram

Klimaschutz spielerisch ins Bewusstsein

Hinter dem Vorhaben steht ein klares Anliegen zur Sensibilisierung für ökologische Themen. Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative, erläuterte das Konzept: "Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden. Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen."

Zweite Schatzsuche des Jahres

Bereits im Frühjahr organisierte die Initiative ein vergleichbares Format in Wien. Damals wurden über einen Zeitraum von vier Wochen hinweg vier limitierte Sammelkarten an unterschiedlichen Orten der Stadt verborgen. Weitere Hinweise auf die aktuellen Taschenverstecke folgen in den kommenden Wochen über die digitalen Kanäle der Organisation.