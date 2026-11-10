Martina Reuter sucht neuen Mann mit Mega-Muskeln!

TV-Star und Mode-Expertin Martina Reuter sorgt mit einem ungewöhnlichen Aufruf in den sozialen Medien für Aufsehen. Auf Instagram sucht die beliebte Moderatorin ganz öffentlich nach dem passenden Mann an ihrer Seite.

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Was auf den ersten Blick wie ein privates Dating-Gesuch nach der großen Liebe wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als gezieltes Casting für ein internationales TV-Vorhaben. Unter dem Slogan "Bodybuilder Wanted" wandte sich Moderatorin Martina Reuter an ihre Anhängerschaft und stellte klare Anforderungen an ihren zukünftigen Partner: Er muss männlich, über 1,90 Meter groß, erfolgreich im Kraftsport und absolut kamerasicher sein.

Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass Zehenspitzen beim Nachmessen der Körpergröße keinesfalls zählen.

Großes Fernsehprojekt in Florida

Hinter dem Aufruf steht das bislang bedeutendste Fernsehprojekt der quirligen Styling-Ikone. In Kooperation mit dem österreichischen Bodybuilding-Verband IFBB Austria sucht Reuter einen starken Partner, mit dem sie in drei Wochen für einen großen deutschen Fernsehsender in Miami vor der Kamera stehen wird.

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Am berühmten South Beach in Florida soll ein unterhaltsames TV-Format entstehen, bei dem das ungleiche Duo gemeinsam die Wettkampfbühne erobern möchte. Reuter, die in den vergangenen Monaten selbst mit eisernem Training und einer beeindruckenden Wettkampffigur aufhorchen ließ, will in den USA weiterhin sportlich voll angreifen.

Bewerbungsansturm im Postfach

Die Resonanz in der Fangemeinde ist enorm, denn Reuter forderte sportliche Bewerber direkt auf, ihr eine persönliche Nachricht mit Foto und Größenangabe zu schicken. Zugleich appellierte sie an ihre Community, potenzielle Traumpartner in den Kommentaren zu markieren.

Das Star-Foto des Tages 1 / 16 Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram

Mit der Ansage, dass man nach Florida reise, um zu gewinnen und den Spaß des Lebens zu haben, verbindet sie sportlichen Ehrgeiz mit bester TV-Unterhaltung. Für fitnessbegeisterte Hühnen bietet sich damit die Chance, an der Seite der Fernsehfrau die amerikanischen Showbühnen aufzumischen und vor einem breiten Publikum im deutschsprachigen Raum ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Bewerbungsphase läuft ab sofort auf Hochtouren.