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ORF-Kuppelshow: 1. Weihnachtsspecial enthüllt!

Stars Redaktion
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Frau mit Brille vor Hintergrund mit vielen roten Herz-Luftballons.
© ORF
Das ORF-Erfolgsformat "Liebesg’schichten und Heiratssachen" feiert den krönenden Abschluss seiner Jubiläumssaison. Am Montag, dem 16. November 2026, zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr das große Finale der 30. Staffel. Heuer gibt es noch zusätzlich eine überraschende Premiere.
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In der zehnten und letzten Ausgabe der aktuellen Staffel zieht Nina Horowitz, die Kupplerin der Nation eine erfreuliche Bilanz des traditionsreichen Sommerklassikers. Exemplarisch werden sechs erfolgreiche Liebesgeschichten porträtiert, die beweisen, dass die Partnersuche im Fernsehen das Leben der Suchenden nachhaltig verändern kann.

Das Spektrum reicht von einer jungen Liebe samt anschließender Blitzhochzeit über ein romantisches Weihnachtswunder am Heiligen Abend bis hin zu einer trachtigen Liebeserneuerung nach 17 gemeinsamen Jahren. Ebenso zeigt die Sendung das Bauchkribbeln bei einem echten L'Amour-Hatscher, ein krisenfestes Glück mit feierlichem Versprechensring sowie ein buntes Beziehungsleben, das durch erotische Kochkünste beflügelt wurde.

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Nina Horowitz über neue Liebe und veränderte Leben

Gestalterin Nina Horowitz unterstreicht die lebensverändernde Kraft des Formats mit einem Schlager-Vergleich: "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Das ist nicht nur der Titel eines Schlagers von Jürgen Marcus. Das ist ja auch wirklich so. Und das kann man im Staffelfinale der diesjährigen 'Liebesg’schichten und Heiratssachen' aufs Neue wunderbar sehen. Wieder haben sich Liebespaare gefunden, Leben und Wohnungen verändert."

Premiere für erstes Weihnachtsspecial am 28. Dezember

Doch nach dem Staffelfinale müssen sich die Zuseher heuer nicht monatelang gedulden, denn der ORF kündigte eine historische Premiere an. Am Montag, dem 28. Dezember, strahlt der Sender um 20.15 Uhr erstmals ein festliches Weihnachtsspecial aus. In winterlichem Ambiente begeben sich darin sechs neue Singles auf die Suche nach dem passenden Gegenstück.

Horowitz blickt dem Sonderformat mit Vorfreude entgegen: "Am 28. Dezember gibt es erstmals ein Weihnachtsspecial der Reihe: Sechs Singles machen sich wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Aber eben in weihnachtlichem und winterlichem Ambiente. In diesem Sinne: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt."

Das Star-Foto des Tages

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Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen für die 31. Staffel, für die ab sofort Bewerbungen entgegengenommen werden.

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