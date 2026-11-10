Fashionista
Anna Netrebko: Mit Turban im Jet-Set-Fieber
Anna Netrebko ist derzeit viel beschäftigt. Soeben reüssierte sie in "Nabucco" als (stimm-)gewaltige Abigaille - es war ihr Debüt an der Oper Bonn.
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Insta-Bilder
Davor vor Netrebko in Mailand, Shanghai und Dubai unterwegs. Wie immer hat die Operndiva ihre Fans quasi mitgenommen: Netrebko postet gerne auf Instagram und zeigt Bilder ihrer Erlebnisse. Kulinarik und Fashion dürfen dabei nie fehlen.
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Herzige Aufnahmen
Meist mit dabei bei der Arbeit und im Urlaub: Ihr Sohn Tiago. Das Mutter-Sohn-Duo versteht sich prächtig.
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