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Anna Netrebko: Mit Turban im Jet-Set-Fieber

Stars Redaktion
von
Tiago und Anna Netrebko vor einer beleuchteten Stadt-Skyline.
© Instagram
Operndiva Anna Netrebko ist derzeit viel unterwegs.
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Anna Netrebko ist derzeit viel beschäftigt. Soeben reüssierte sie in "Nabucco" als (stimm-)gewaltige Abigaille - es war ihr Debüt an der Oper Bonn.

Insta-Bilder

Davor vor Netrebko in Mailand, Shanghai und Dubai unterwegs. Wie immer hat die Operndiva ihre Fans quasi mitgenommen: Netrebko postet gerne auf Instagram und zeigt Bilder ihrer Erlebnisse. Kulinarik und Fashion dürfen dabei nie fehlen.

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Herzige Aufnahmen

Meist mit dabei bei der Arbeit und im Urlaub: Ihr Sohn Tiago. Das Mutter-Sohn-Duo versteht sich prächtig.

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