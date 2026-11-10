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Schmuckstars-Charity bringt 237.000 Euro

Drei elegant gekleidete Personen posieren vor einem Schmuckstars-Event-Backdrop.
© Stefan Joham
Das Wiener Luxushotel Park Hyatt bildete am 9. November die glanzvolle Kulisse für die "Schmuckstars-Timelounge Charity-Gala". Rund 200 prominente Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft versammelten sich im Herzen der Bundeshauptstadt, um herausragende Handwerkskunst zu würdigen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln.
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Die Initiatoren Christian P. Lerner und Heinz Winterer luden zum exklusiven Branchentreff, der heuer mit einem neuen Raumkonzept überraschte: Während die feierliche Award-Verleihung im Grand Salon stattfand, übersiedelte die Festgesellschaft für die anschließende Charity-Gala in die exklusiv geöffnete Brasserie "The Bank".

Souverän und elegant führte TV-Moderatorin Silvia Schneider durch den glanzvollen Abend, die gemeinsam mit dem renommierten Uhrenexperten Gisbert L. Brunner auch die hochkarätig besetzte Wohltätigkeitsauktion leitete.

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Zwei Männer im Smoking stehen vor einer Treppe und posieren für ein Foto bei einer Veranstaltung.
Joji Hattori und Pablo Meier-Schomburg © Stefan Joham

Zahlreiche bekannte Gesichter aus der Society- und Kunstszene folgten der Einladung. Unter den Gästen glänzten unter anderem Daniel Serafin, Soul-Sängerin Doretta Carter, Dirigent Joji Hattori, Kampfsport-Legende Fadi Merza, sowie Modeschöpferin Anelia Peschev.

Ein elegant gekleidetes Paar posiert vor einer Schmuck Stars Fotowand auf dem roten Teppich.
Heribert Kasper mit Begleitung. © Stefan Joham

Handwerkskunst und Versteigerung für den guten Zweck

Im Zentrum der Ehrungen standen die Besten der Zunft, darunter der Juwelier sowie die Gold- und Silberschmiede des Jahres. Beim Publikumspreis für das Schmuckstück des Jahres unter dem Motto "United in Diversity" matchten sich Lucas Arnezeder, Marie Boltenstern, Elisabeth Habig, Richard Kappeller, Daniela Schwarz und Bianca Schwingenschrot im Live-Saalvoting.

Das Star-Foto des Tages

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Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Bei der Versteigerung seltener Luxusuhren von Rolex, Breguet und Audemars Piguet sowie Kunstwerken von Şinasi Bozatli, Thomas Wenzl und Pablo Meier-Schomburg kam eine beachtliche Spendensumme für Licht ins Dunkel und Pink Ribbon in Höhe von 237.000 Euro zusammen.

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