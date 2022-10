× Ausflugsschiff am Mattsee in Seenot: 45 Passagiere gerettet

Am Mattsee ist am Samstag ein Ausflugsschiff im Bereich Lochen auf Grund gelaufen – 45 Passagiere wurden gerettet.

Ein mit 45 Passagieren besetztes Ausflugsschiff ist am Samstagnachmittag am Mattsee in Seenot geraten, wie die Wasserrettung Salzburg in einer Aussendung berichtet. Das Schiff "die Seenland" dürfte auf eine eine Sandbank geraten sein, daraufhin ist Wasser in das Boot gelangt. Die Fahrgastgruppe mit 45 Personen wurde durch mehrere Einsatzboote unverletzt vom Schiff gerettet und in das Strandbad Gebertsham in Lochen gebracht.

© Wasserrettung LV Salzburg ×

© Wasserrettung LV Salzburg ×

© Wasserrettung LV Salzburg ×

© Wasserrettung LV Salzburg ×

Der Grund, warum das Boot auf Grund gelaufen ist, ist noch nicht klar.

© Wasserrettung LV Salzburg ×

Die Wasserrettung ist mit mehreren Ortsstellen an den Mattsee ausgerückt. Vor Ort waren auch Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei.