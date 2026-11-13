Assinger zu Promi-Millionenshow-Ende? "Abwarten!"

Bei der Aufzeichnung der möglicherweise letzten Promi-Millionenshow in Köln zeigte Moderator Armin Assinger sich optimistisch.

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Seit 2002 ist Armin Assinger das Gesicht der "Millionenshow" - und der "Promi-Millionenshow", in der Stars Geld für den guten Zweck erspielen. Seit Monaten wird über das Ende der beliebten ORF-Quizshow spekuliert. Die scheidende Geschäftsführung unter Generaldirektorin Ingrid Thurnher und Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz hat die schwere Entscheidung gefällt, die "Millionenshow" aus Kostengründen nicht fortzuführen.

Zu früh für Wehmut

Wie geht es Moderator Armin Assinger mit dem drohenden Aus seiner Show? Bei der Aufzeichnung der vielleicht letzten "Promi-Millionenshow" in Köln zeigte der Quizmaster sich optimistisch und stellt klar, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: "Erst einmal sage ich: abwarten. Abwarten und Tee trinken."

"Noch nichts entschieden"

Dass die alte Geschäftsführung, die den ORF noch bis Ende des Jahres leitet, das Ende der "Millionenshow" vorschlägt, heißt nicht, dass das neue Management unter Ex-APA-Chef Clemens Pig dieser Empfehlung auch folgen wird. Er kann das quotenstarke Quiz noch retten. Darauf hofft auch Armin Assinger: "Noch ist nichts Endgültiges entschieden. Schauen wir mal, was passieren wird."

Der Kärntner Ex-Skistar sieht drohende Aus pragmatisch: "Mir ist sowieso klar, dass irgendwas irgendwann einmal vorbei ist. Es ist, wie es ist. Ob ich jetzt wehmütig bin oder nicht. Es ist dann trotzdem aus oder halt nicht aus." Er hält es wie der legendäre Komiker Karl Valentin: "Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch."

In der "Promi-Millionenshow", die am 23. November (20.15 Uhr, ORF 2) ausgestrahlt wird, spielen "Kommissar Rex"-Star Ferdinand Seebacher, ESC-Teilnehmer Cosmo, Kabarettist Berni Wagner und Moderatorin Verena Scheitz für den guten Zweck. Die Gewinnsumme geht an "Licht ins Dunkel".