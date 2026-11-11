Heißes Gerücht
TV-Knall: Simone Lugner & Satansbratan im Dschungel?
Wer zieht Anfang nächsten Jahres in den TV-Dschungel von Australien? Noch hat RTL dazu keine Namen genannt, was die Spekulationen über mögliche Kandidaten natürlich anheizt.
Zahlreiche deutsche VIPs haben bereits ihr Interesse bekundet, ins Camp einziehen zu wollen. Darunter Jimi Blue Ochsenknecht, Claudia Obert und Kult-Moderator Elton. Für Ochsenknecht wäre es vor allem finanziell verlockend, da die Gagen bei RTL meist recht hoch sind. Elton wiederum hat bereits offen gestanden, einziehen zu wollen. "Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen", erklärte er im TV bei Stefan Raab. Doch nicht nur deutsche VIPs stehen im Fokus.
Austro-VIPs als Dschungel-Joker?
Zwei Austro-Promis tauchen auf diversen Dschungel-Fanseiten immer wieder auf: Simone Lugner und Satansbratan. Beide würden durchaus Sinn machen, da sie bereits Reality- und Show-Erfahrung haben. Simone war bereits bei "Dancing Stars" und zuletzt im "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Satansbratan sammelte seine Trash-TV-Erfahrung bei "Promi Big Brother", wo er mit Jimi Blue Ochsenknecht Freundschaft schloss, und "Villa der Versuchung"
Für Gesprächsstoff könnte Simone dabei allemal sorgen. "Es wäre sehr schwierig für mich als Veganerin, aber es wäre interessant", meinte sie erst kürzlich. Neben Kängurupenissen und anderen Ekel-Speisen auf dem Teller könnten in Australien für Simone sonst eigentlich nur die anderen Promis zum Problem werden. "Ich glaube, es wäre sehr viel Streitpotenzial dann dort mit den anderen Kandidaten", räumt sie ein.
Satansbratan gilt ebenfalls als heißer Anwärter für die Trash-TV-Krone. Bereits auf der Wiener Wiesn holte sich der Influencer bei keiner geringeren als Christina Lugner Tipps für den Dschungel. Mausi war 2009 mit von der Partie und belegte damals den siebten Platz.
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Es bleibt also auch aus heimischer Sicht spannend, wer im Jänner in Australien mit von der Partie ist. Offiziell bestätigt RTL die Kandidaten erst immer kurz vor der Show im Jänner.
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