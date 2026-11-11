Tatort-Aus: Warum Krassnitzer & Neuhauser wirklich aufhören

Nach 15 Jahren und 39 Folgen verabschieden sich Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Tatort-Duo Moritz Eisner und Bibi Fellner. In der Sendung "Willkommen Österreich" sprachen die beiden über die Gründe und emotionale Tränen am Set.

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Das beliebte Ermittler-Duo des Wiener "Tatort" zieht jetzt endgültig den Schlussstrich. Nach 15 gemeinsamen Jahren und 39 produzierten Folgen legen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ihre Rollen als Moritz Eisner und Bibi Fellner nieder.

Letzter Tatort

Der letzte gemeinsame Fall der beiden Schauspieler wird am 27. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt. In der Fernsehsendung "Willkommen Österreich" gaben die beiden Prominenten nun tiefere Einblicke in ihre Beweggründe für das Aus nach mehr als anderthalb Jahrzehnten.

Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann - Gäste: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Julia Scheib © ORF

Gründe für das Aus

Krassnitzer erklärte die Entscheidung mit Verweis auf die verbleibende Lebenszeit und die Frage, wie man die kommenden Sommer verbringen wolle. Krassnitzer: "Mit dem Alter überlegt man dann, wir haben noch 15 oder 20 Sommer vor uns. Was will man damit machen?"

Überlegungen und private Freundschaft

Ein entscheidender Faktor für die Zusammenarbeit war stets ihre enge private Freundschaft. Beide betonten, dass sich aus der gegenseitigen Zuneigung während der Dreharbeiten eine tiefe Verbundenheit im privaten Leben entwickelt habe. Der Moment der letzten Klappe im Studio sei daher extrem emotional gewesen, sodass beide Schauspieler nach dem letzten Take lange in Tränen ausbrachen.

Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann - Gäste: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Julia Scheib © ORF

Gleiche Bezahlung am Set erreicht

Neben den emotionalen Aspekten offenbarten Krassnitzer und Neuhauser Details zu ihren Arbeitsbedingungen. Die Schauspielerin zeigte sich stolz darüber, dass am Set der Krimireihe finanzielle Fairness durchgesetzt werden konnte. Nach längeren Verhandlungen erhielten beide Hauptdarsteller für ihre Arbeit die idente Gage. "Wir haben die gleiche Gage bekommen. Es hat zwar lange gedauert, aber dann...", so Neuhauser.